Inter, Chivu all'angolo: "Fa spallucce, ma è la realtà". Gazzetta, che bordata!

"Siamo pronti ad accettare di giocare i playoff". Cristian Chivu fa buon viso a cattivo gioco dopo la sconfitta della sua Inter a San Siro contro l'Arsenal che allontana sensibilmente i nerazzurri dalla qualificazione diretta agli ottavi di Champions League. Dopo 4 vittorie di fila, sono arrivate le sconfitte contro le big, Atletico Madrid, Liverpool e londinesi. Con gli uomini di Arteta, in particolare, il divario è apparso netto in termini di velocità e intensità, come testimonia il 3-1 finale per gli ospiti. E sotto accusa, come in tutta la stagione, c'è il rendimento deficitario della capolista della Serie A contro squadre di pari livello o superiore.

"Il rammarico è sulle partite contro Liverpool e Atletico Madrid, forse non stasera - ammette Chivu -. Mi prendo il coraggio di giocare a viso aperto, poi l'Arsenal è forte per tecnica in velocità, per intensità, per il modo di attaccare le linee, nelle seconde palle. Sono forti, abbiamo provato a stare in gara e abbiamo fatto una buona prestazione".