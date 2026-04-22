Inter, love story tra Monica Bertini e Ausilio? Chivu, clamorosa gaffe e conferma

"Mister, buonasera. Ci stavamo chiedendo le sue scelte sulle fasce. Insomma, se ce le può spiegare", ha domandato la giornalista. " Volevo chiederti cosa fai qua ", la replica del tecnico. "Eh mister oggi fa caldo, non prendo freddo a San Siro", si è "difesa" Zille. A quel punto è intervenuta Monica Bertini per allentare la tensione: " La prendiamo in prestito ogni tanto in Coppa Italia".

Ma non finisce qui. "Visto che è in grandissima forma e su Andrea e Federica ha fatto battute - ha proseguito Monica Bertini -, non faccia battute su di me perché sono io che sto per fare la prossima domanda. Mi raccomando". "Non dico niente a te Monica. Non dico niente perché poi vengo cazz*** nello spogliatoio", la risposta di Chivu alludendo alle voci di una relazione tra la giornalista e il ds dell'Inter Piero Ausilio. "Vabbè quello che aspettavo. Perfetto, bravissimo: numero uno", ha chiosato la Bertini.