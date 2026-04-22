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Inter, love story tra Monica Bertini e Ausilio? Chivu, clamorosa gaffe e conferma

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mercoledì 22 aprile 2026
Inter, love story tra Monica Bertini e Ausilio? Chivu, clamorosa gaffe e conferma

1' di lettura

Dopo la clamorosa vittoria in rimonta dell'Inter contro il Como in Coppa Italia, mr. Cristian Chivu si è presentato ai microfoni di Mediaset con un certo entusiasmo. Forse un po' troppo, dato che si è lasciato sfuggire alcune battutine. Ma tant'è. L'allenatore romeno ha prima scherzato con Federica Zille, giornalista di Dazn ma ospite della trasmissione del Biscione.

"Mister, buonasera. Ci stavamo chiedendo le sue scelte sulle fasce. Insomma, se ce le può spiegare", ha domandato la giornalista. "Volevo chiederti cosa fai qua", la replica del tecnico. "Eh mister oggi fa caldo, non prendo freddo a San Siro", si è "difesa" Zille. A quel punto è intervenuta Monica Bertini per allentare la tensione: "La prendiamo in prestito ogni tanto in Coppa Italia".

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Ma non finisce qui. "Visto che è in grandissima forma e su Andrea e Federica ha fatto battute - ha proseguito Monica Bertini -, non faccia battute su di me perché sono io che sto per fare la prossima domanda. Mi raccomando". "Non dico niente a te Monica. Non dico niente perché poi vengo cazz*** nello spogliatoio", la risposta di Chivu alludendo alle voci di una relazione tra la giornalista e il ds dell'Inter Piero Ausilio. "Vabbè quello che aspettavo. Perfetto, bravissimo: numero uno", ha chiosato la Bertini.

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