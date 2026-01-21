Inter, "affare fatto" con Marotta: le clamorose parole in diretta del milanista Boban

Clamoroso incrocio in diretta televisiva su Sky tra Beppe Marotta, presidente dell'Inter, e il "milanista" Zvone Boban. Il dirigente nerazzurro è in collegamento da San Siro, prima di Inter-Arsenal. In studio c'è invece il croato, in veste di commentatore ma anche di "collega": l'ex numero 10 rossonero è infatti anche presidente della Dinamo Zagabria. Con cui l'Inter sta concludendo un affare importante. "Questo è un format strano, è difficile fare previsioni e proprio in questi minuti sta capitando un risultato clamoroso. Speriamo di fare una partita positiva e portare a casa un risultato positivo, poi faremo un consuntivo a fine partita e capiremo cosa ci serve per andare agli ottavi", spiega Marotta riguardo alla Champions. L'Inter poi perderà 3-1 contro i Gunners, con la qualificazione diretta agli ottavi ora molto, molto difficile.

Ma l'intervista verte soprattutto sul mercato e in particolare la caccia al sostituto dell'infortunato Denzel Dumfries: "Questo è un mercato povero, non ci sono occasioni per far salire il livello qualitativo della nostra rosa. I sondaggi sono costanti e cerchiamo qualcosa che possa farci migliorare, ma al momento non sembra esserci l'occasione giusta. Vedremo in questi giorni, ma non c'è la fretta assoluta di intervenire, visto che Dumfries sta meglio e sta per rientrare tra un paio di settimane".

