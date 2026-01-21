Paolo Bertolucci, la staffilata a Jannik Sinner: "Sponsor in arrivo!"

L’ironia corre sui social e questa volta il protagonista è Jannik Sinner, protagonista di un collage condiviso dall’ex tennista e commentatore Paolo Bertolucci. L’immagine ritrae l’azzurro in quattro outfit diversi, ciascuno abbinato a un colore ‘gastronomico’: maglia giallo chiaro con un tubo di maionese Heinz, maglia rossa accostata al ketchup, maglia gialla con la mostarda e maglia verde collegata al dill relish, la salsa all’aneto, sempre firmata Heinz.
A completare il post la didascalia ironica: “Sinner Sauce Slam is complete” (“Salsa Slam di Sinner completata”), come se il campione italiano avesse conquistato uno Slam, non sui campi da tennis, ma nel reparto salse. E Bertolucci ha rincarato la dose con un commento: “Sponsor in arrivo?”, alimentando il sorriso dei tifosi e la viralità della condivisione. Ma Sinner non è solo protagonista di meme: sul fronte sportivo, il tabellone maschile a Melbourne presenta insidie già dai primi turni. L’ex campione americano Andy Roddick indica l’azzurro come uno dei favoriti: "Vedo Sinner come vincitore del torneo — le sue parole al podcast ‘Served with Andy Roddick’ — anche se rispetto ad Alcaraz avrà un cammino più complicato di quanto si possa pensare".
Il percorso dell’italiano, già iniziato con una convincente vittoria su Hugo Gaston per 6-2 6-1, potrebbe riservare ostacoli insidiosi: "Dopo due turni che si possono definire comodi solo perché parliamo di Sinner — prosegue Roddick — potrebbe trovare Joao Fonseca, che con la potenza incredibile con la quale colpisce la palla può mettere a disagio anche Jannik”. Secondo l’ex tennista Usa, maggiore attenzione va posta su Giovanni Mpetshi Perricard: "A dargli fastidio potrebbe essere di più un Perricard, che con il suo tipo di gioco non ti consente di entrare troppo nello scambio — conclude — Insomma, il tabellone di Sinner potrebbe essere definito durissimo, se non si trattasse di uno del suo livello”.
Sinner Sauce Slam is complete! pic.twitter.com/bsjimwQSah— Bastien Fachan (@BastienFachan) January 20, 2026