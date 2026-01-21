Paolo Bertolucci, la staffilata a Jannik Sinner: "Sponsor in arrivo!"

L’ironia corre sui social e questa volta il protagonista è Jannik Sinner, protagonista di un collage condiviso dall’ex tennista e commentatore Paolo Bertolucci. L’immagine ritrae l’azzurro in quattro outfit diversi, ciascuno abbinato a un colore ‘gastronomico’: maglia giallo chiaro con un tubo di maionese Heinz, maglia rossa accostata al ketchup, maglia gialla con la mostarda e maglia verde collegata al dill relish, la salsa all’aneto, sempre firmata Heinz.

A completare il post la didascalia ironica: “Sinner Sauce Slam is complete” (“Salsa Slam di Sinner completata”), come se il campione italiano avesse conquistato uno Slam, non sui campi da tennis, ma nel reparto salse. E Bertolucci ha rincarato la dose con un commento: “Sponsor in arrivo?”, alimentando il sorriso dei tifosi e la viralità della condivisione. Ma Sinner non è solo protagonista di meme: sul fronte sportivo, il tabellone maschile a Melbourne presenta insidie già dai primi turni. L’ex campione americano Andy Roddick indica l’azzurro come uno dei favoriti: "Vedo Sinner come vincitore del torneo — le sue parole al podcast ‘Served with Andy Roddick’ — anche se rispetto ad Alcaraz avrà un cammino più complicato di quanto si possa pensare".