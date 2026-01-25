Serie A, Roma-Milan finisce in un 1 a 1: i giallorossi a quota 43

Finisce 1-1 il match dello Stadio Olimpico tra Roma e Milan, posticipo domenicale della 22esima giornata di Serie A. I gol tutti nel secondo tempo: al vantaggio rossonero di De Winter al 62esimo ha risposto il rigore di Pellegrini al 74esimo. Battuta d’arresto dunque per il Milan, al suo terzo pareggio negli ultimi cinque match: la distanza tra il secondo posto della squadra di Allegri (47 punti) e l’Inter capolista (52) aumenta a cinque punti. Con il punto in casa, invece, i giallorossi di Gasperini raggiungono il Napoli al terzo posto a quota 43.