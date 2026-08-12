Roma, tre stranieri lo massacrano di botte: orrore alla Fontana di Trevi

Il 26 giugno scorso aveva documentato con filmati e dirette social la truffa delle tre campanelle che a Roma ha già fatto migliaia di vittime tra i turisti stranieri. Sorpreso a pochi passi dal monumentale contesto di Fontana di Trevi a riprendere la messinscena e ad allertare la gente in strada, il gruppo di finti prestigiatori aveva aggredito il giovane influencer con un violentissimo pugno al volto, facendogli cadere e danneggiandogli le attrezzature di documentazione.

Per quell'aggressione, la vittima Ash Kamangar, 34enne iraniano noto sui social come 'Guardian of Rome', venne refertato con 40 giorni di prognosi con lesioni permanenti del viso. I carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina, al termine delle indagini, hanno dato esecuzione a un'ordinanza, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone il divieto di dimora nel comune di Roma per tre stranieri. La sera dei fatti, a bloccare la furia del gruppo di truffatori accanito sulla vittima ancora a terra, era stato solo il provvidenziale e coraggioso intervento di un terzo cittadino presente nelle vicinanze. I soccorsi prestati d'urgenza al Policlinico Umberto I avevano riscontrato un quadro traumatologico di estrema gravità, un completo "fracasso facciale", caratterizzato da molteplici fratture scomposte a carico di mandibola, seno mascellare, arco zigomatico e ossa nasali, oltre a estesi enfisemi dei tessuti molli.