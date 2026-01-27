Antonio Conte, rissa con Luciano Spalletti: "Attento quando parli"

Botta e risposta a distanza tra Luciano Spalletti e Antonio Conte. I due tecnici si sono affrontati nell'ultima partita di campionato, quella dove la Juventus ha sconfitto 3 a 0 il Napoli. Ora, però, la testa alla Champions League, con i partenopei chiamati a una difficile vittoria contro il Chelsea. La Juve, invece, se la dovrà vedere con il Monaco dell'ex Paul Pogba. Ma in conferenza stampa al tecnico salentino è stata riportata una frase di Spalletti, che ha definito il Napoli "ex campione d'Italia". "Lei si sente ancora campione d'Italia?", gli ha domandato un giornalista.

"Dopo la partita preferisco staccarmi, soprattutto con il triplice impegno, senza vedere le dichiarazioni degli altri allenatori - la replica di Antonio Conte -. Lei mi sta dicendo per la prima volta quanto detto da Spalletti. E' una frase infelice. Noi abbiamo ancora lo scudetto sulla maglia: bisogna portare rispetto. Io non mi sarei mai permesso. Me lo sta dicendo e mi dispiace. Luciano Spalletti è un bravissimo allenatore, magari deve stare più attento quando parla. Non può dire una cosa del genere perché mancano ancora 16 partite. Ci ha scucito di dosso lo scudetto - ha poi aggiunto il tecnico del Napoli -. Dispiace. Buona fortuna a lui".