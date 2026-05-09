Juve, basta il gol di Vlahovic: Lecce ko, sorpasso sul Milan e +4 sulla Roma

Alla Juventus basta un gol di Vlahovic al 1' per battere il Lecce al Via del Mare. Grazie a questo successo la squadra di Luciano Spalletti, che ha sbagliato tante occasioni per chiudere la gara, si porta a 68 punti, scavalca il Milan impegnato domani a San Siro con l'Atalanta e stacca la Roma, portandosi a +4 in attesa della sfida dei giallorossi a Parma.

La formazione di Di Francesco resta invece a 32 punti a +4 sulla Cremonese che domani gioca con il Pisa per trovare i punti salvezza. La Juve inizia subito con decisione e dopo una manciata di secondi dal fischio d'inizio trova la rete del vantaggio grazie a Dusan Vlahovic che sfrutta un preciso assist di Cambiaso. Il Lecce prova a reagire e va vicino al pareggio al 3' con Cheddira, ma è pronto Di Gregorio a respingere con la gamba destra.

Al minuto 4', ancora pericolosa la Juventus, stavolta con Conceicao che colpisce il palo. Poi ritmi elevati ma poche occasioni di rilievo. Ad inizio ripresa di nuovo Juve in avanti con due reti annullate per fuorigioco a Vlahovic e Kalulu. Il Lecce cerca il pari e al 77' N'dri approfitta di un'indecisione della difesa bianconera, soffia il pallone a Kalulu ma a pochi passi dall'estremo juventino calcia sull'esterno della rete. Nel finale doppia occasione con Boga e Zhegrova ma si salva Falcone.