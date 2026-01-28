Lorenzo Musetti, Djokovic ferma l'arbitro: il clamoroso gesto in campo

Un episodio che ha dato ulteriore fiducia al tennista italiano , protagonista di una prestazione di altissimo livello nei primi due parziali, approfittando anche di un Djokovic insolitamente falloso. Nonostante i primi fastidi fisici accusati già all’inizio del secondo set, Musetti è riuscito a salire di livello e a portarsi avanti di due set, facendo sognare una storica semifinale Slam.

Bel gesto di fair play di Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open contro Lorenzo Musetti , in un momento chiave della partita, nonostante il seguente ritiro del carrarese nel terzo set per infortunio. Sul 5-3 per l’azzurro, nel secondo parziale, con Djokovic al servizio sul 30-15, il campione serbo ha a mmesso un tocco sulla palla dopo una stop volley finita fuori in seguito alla deviazione del nastro. Nessuno se n’era accorto, ma Nole ha chiarito subito la situazione con l’arbitro, concedendo il punto. Da 40-15 si è così passati al 30-30 e Musetti, ai vantaggi, ha strappato il break chiudendo il set.

Il problema all’adduttore destro, però, si è ripresentato in modo serio all’inizio del terzo set. Dopo aver subito il break ed essere scivolato sotto 1-3, Musetti si è fermato definitivamente. “Sono sicuro che sia uno strappo, non ho parole per dire come mi sento — ha spiegato in conferenza stampa — Stavo giocando bene, ero dentro la partita e sentivo che potevo dire la mia fino in fondo. È davvero difficile accettarlo”. Amarezza anche per l’epilogo inatteso: “Non è destino — le parole dell’italiano — Ho provato a continuare, ma il dolore aumentava e non riuscivo più a spingere come volevo. In questi momenti devi ascoltare il tuo corpo, anche se fa malissimo fermarsi così”.

Djokovic, promosso in semifinale (troverà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton), ha commentato con grande sincerità: “Non so cosa dire, mi dispiace per lui. Era stato il giocatore migliore in campo, io ero pronto ad andare a casa”. Il serbo ha poi aggiunto: “È stato molto sfortunato, avrebbe dovuto essere il vincitore oggi. Spero che abbia una rapida guarigione”. Per Nole si tratta della semifinale Slam numero 54 e della 13esima all’Australian Open, ma il pensiero finale resta per l’avversario: “Doversi ritirare avanti due set a zero nei quarti di uno Slam è una grande sfortuna. È un momento molto triste per Lorenzo”.