Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Lorenzo Musetti si ritira per infortunio: Novak Djokovic vola in semifinale

di
Libero logo
mercoledì 28 gennaio 2026
Lorenzo Musetti si ritira per infortunio: Novak Djokovic vola in semifinale

1' di lettura

Lorenzo Musetti alza bandiera bianca nel quarto di finale degli Australian Open contro Novak Djokovic. Il toscano si è ritirato a causa di un infortunio al terzo set, dopo aver vinto i precedenti due (6-4, 6-3, 1-3). In semifinale approda il serbo che sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

"Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti: ma è stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto": cosi' Novak Djokovic rende omaggio a Lorenzo Musetti. "Nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica - ha detto il serbo, nell'intervista dal campo - ma niente di particolare. Semplicemente era lui a essere più forte. Sono stato fortunato: ringrazio Dio per l'opportunità che mi ha dato di giocare un'altra semifinale, vorrà dire che stanotte pregherò un altro po'..."

tag
lorenzo musetti
novak djokovic

Rischia la squalifica Novak Djokovic, il gesto-choc contro la raccattapalle: rischia la squalifica

Questione di... diritti Novak Djokovic, l'sms a Carlos Alcaraz fa calare il gelo: "Dobbiamo parlare"

Il problemino Lorenzo Musetti, il ritiro contro Zverev? Un sospetto sull'infortunio

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, la sfuriata di Fognini: "Perché rompete le p***?"

Jannik Sinner, la sfuriata di Fognini: "Perché rompete le p***?"

Lorenzo Pastuglia
Luciano Spalletti replica ad Antonio Conte e lo irride: basta un video

Luciano Spalletti replica ad Antonio Conte e lo irride: basta un video

Jannik Sinner, la sparata di Zverev: "Con 50 milioni l'anno..."

Jannik Sinner, la sparata di Zverev: "Con 50 milioni l'anno..."

Kolo Muani, clamoroso ritorno alla Juve? Ecco cosa manca

Kolo Muani, clamoroso ritorno alla Juve? Ecco cosa manca

Redazione