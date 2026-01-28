Lorenzo Musetti si ritira per infortunio: Novak Djokovic vola in semifinale

Lorenzo Musetti alza bandiera bianca nel quarto di finale degli Australian Open contro Novak Djokovic. Il toscano si è ritirato a causa di un infortunio al terzo set, dopo aver vinto i precedenti due (6-4, 6-3, 1-3). In semifinale approda il serbo che sfiderà il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

"Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti: ma è stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto": cosi' Novak Djokovic rende omaggio a Lorenzo Musetti. "Nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica - ha detto il serbo, nell'intervista dal campo - ma niente di particolare. Semplicemente era lui a essere più forte. Sono stato fortunato: ringrazio Dio per l'opportunità che mi ha dato di giocare un'altra semifinale, vorrà dire che stanotte pregherò un altro po'..."