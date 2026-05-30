Libero logo
Comunali
Terremoto Milan
Andrea Sempio
Jannik Sinner
Iran

Djokovic sbrocca per la domanda su Sinner: "Ti fermo subito"

sabato 30 maggio 2026
Djokovic sbrocca per la domanda su Sinner: "Ti fermo subito"

2' di lettura

Nervi tesi per Novak Djokovic, clamorosamente eliminato da Joao Fonseca al termine di una maratona al Roland Garros. Nervi tesi che si palesano anche in conferenza stampa. Anche in una domanda su Jannik Sinner.

La sconfitta incassata al terzo turno dello Slam parigino brucia, eccome, per il campione serbo, battuto dalla stellina brasiliana dopo cinque ore di battaglia e una rimonta che ha lasciato il segno. Djokovic era infatti riuscito a portarsi avanti di due set, salvo poi cedere alla crescita inarrestabile dell'avversario, capace di ribaltare completamente l'incontro e conquistare l'accesso agli ottavi di finale.

Nel dopopartita, il clima si è fatto subito teso quando un giornalista ha provato a spostare l'attenzione sul tabellone e sulle eliminazioni eccellenti. La domanda era diretta: "Novak, che sfortuna oggi. Con Alcaraz fuori e Sinner sconfitto ieri, la tua mente ha iniziato a sognare?". Djokovic, visibilmente contrariato, ha interrotto immediatamente l'interlocutore: "Ti fermo subito. No, ho appena perso al terzo turno. Parliamo di qualcos'altro, grazie".

Djokovic perde la testa: "Zero rispetto, non voglio altri francesi"

Novak Djokovic continua a vincere, ma al Roland Garros deve fare i conti anche con un Philippe Chatrier tutt’altro...

Una risposta secca, che fotografa alla perfezione lo stato d'animo del serbo dopo una delle sconfitte più amare della sua recente carriera. Solo in seguito Djokovic ha accettato di parlare della prestazione del suo avversario, riconoscendone apertamente i meriti.

"È stata una partita incredibile a cui partecipare. Ovviamente è stata dura per me perderla dopo essere stato in vantaggio due set a zero, ma grande credito a Joao che ha davvero meritato di vincere la partita. Penso che senza dubbio sia stato il giocatore migliore nei momenti importanti, soprattutto in quel quarto e quinto set cruciali".

E ancora: "Ci sono stati degli scambi pazzeschi e lui ha trovato colpi incredibili, linee perfette. Insomma, è stato semplicemente straordinario. Ovviamente non è stato bello per me affrontare un giocatore che stava giocando a quel livello, ma non penso di aver sbagliato troppo nel mio gioco. È solo che lui è stato semplicemente migliore". Sul futuro, infine, nessuna certezza. Alla domanda sulla possibilità di tornare al Roland Garros nel 2027, quando avrà 40 anni, Djokovic ha replicato con un laconico: "Non lo so".

Sinner, "non è stato il caldo": l'inquietante ipotesi dietro il malore al Roland Garros

"Non è stato per il caldo", spiega subito Jannik Sinner, a pezzi dopo la sconfitta rimediata al secondo...
tag
novak djokovic
jannik sinner
tennis
roland garros

Roland Garros, secondo voi ora Cobolli può vincere il torneo?

Le sue certezze Jannik Sinner perde, Fabio Fazio deraglia: colpa del cambiamento climatico

I guai del numero 1 Jannik Sinner, la genetica ostacola una macchina perfetta: cosa sta emergendo

ti potrebbero interessare

Roland Garros, secondo voi ora Cobolli può vincere il torneo?

Roland Garros, secondo voi ora Cobolli può vincere il torneo?

Flavio Cobolli liquida Tien: ora al Roland Garros nessun sogno è proibito

Flavio Cobolli liquida Tien: ora al Roland Garros nessun sogno è proibito

Milan in ostaggio di Massimiliano Allegri: perché non riescono a licenziarlo

Milan in ostaggio di Massimiliano Allegri: perché non riescono a licenziarlo

Federico Strumolo
Jannik Sinner, la genetica ostacola una macchina perfetta: cosa sta emergendo

Jannik Sinner, la genetica ostacola una macchina perfetta: cosa sta emergendo