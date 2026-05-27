Jannik Sinner, crisi di nervi per Zverev: "Credo e devo"

Alexander Zverev continua a vincere e, soprattutto, continua a incoronare Jannik Sinner. Dopo il successo piuttosto netto all’esordio del Roland Garros contro Benjamin Bonzi — 6-3 6-4 6-2 — il tedesco ha parlato ancora una volta del dominio attuale del numero uno del mondo, spendendo parole molto pesanti durante il podcast MacZone con John e Patrick McEnroe: “Penso che ci sia un grande divario tra Sinner e tutti gli altri in questo momento. È piuttosto semplice”, ha spiegato senza girarci troppo attorno. Per il tedesco oggi esistono praticamente due categorie nel circuito: “Credo che ci siano due divari. Tutti sanno che Jannik è al vertice in questo momento”.

Poi però arriva anche l’orgoglio del campione, perché Zverev non vuole partire battuto: “Io credo, e devo credere, di poterlo battere. Anche se ho perso piuttosto rapidamente a Monte-Carlo e a Madrid”. Secondo Sascha, quelle sconfitte non raccontano davvero il livello del confronto: “Non ho giocato bene in quelle partite. Se invece esprimo il mio miglior tennis, allora ho le mie possibilità”.

Il tedesco ha anche ricordato le polemiche nate dopo alcune sue dichiarazioni precedenti sul livello attuale del circuito: “Sono finito al centro di una polemica quando ho detto che Jannik era superiore e che Carlos (Alcaraz, ndr), Novak (Djokovic, ndr) e io eravamo un passo indietro. Ma era la verità”, ha ribadito. Zverev ha poi contestualizzato il momento degli altri grandi rivali: Alcaraz fermo per infortunio e Djokovic poco continuo negli ultimi mesi.

“Se parliamo delle carriere non mi paragono a loro. Non sono così stupido”, ha precisato sorridendo. “Ma se guardiamo il livello attuale, qui al Roland Garros io sono il secondo giocatore con la classifica più alta — ha concluso Sasha — E quindi devo credere di poter battere il migliore”.