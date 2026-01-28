Jannik Sinner, demolito Shelton in tre set: il punto con cui vola in semifinale

Jannik Sinner conquista la semifinale degli Australian Open. Nella sfida contro lo statunitense Ben Shelton, l'altoatesino, numero 2 del ranking, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-4 6-4 in due ore e 25'. Sinner per l'accesso in finale se la vedrà con il serbo Novak Djokovic. Vincitore delle ultime due edizioni dell'Happy Slam, Sinner punta a diventare il quarto tennista in 120 anni di storia a conquistare l'Open d'Australia per tre anni di fila. L'ultimo a riuscirci è stato proprio Djokovic, il quale ha centrato l'impresa per due volte a distanza di quasi un decennio: la prima volta dal 2011 al 2013 e la seconda volta dal 2019 al 2021.

"È difficile giocare contro Ben Shelton, ha un gran servizio e migliora anno dopo anno. Come riesco a rispondere? Non so, istinto Non ci sono tanti mancini sul circuito e questo rende la situazione ancora più complicata. Ma oggi credo di aver risposto alla grande", ha spiegato Sinner. "Ho fatto fatica all'inizio del torneo, ma vincere dà fiducia. Ora rispetto a venerdì scorso mi sento più forte fisicamente" ha aggiunto. Affronterà Djokovic per la quinta volta in una semifinale Slam: "È questo uno di quei momenti per cui ti alleni. Per batterlo bisogna essere al meglio. Siamo fortunati ad avere Novak ancora a questo livello, alla sua età. Speriamo che sia una gran battaglia e vedremo...", ha concluso.