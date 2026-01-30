Djokovic gela Wilander: "Nessun bisogno dei tuoi consigli"

Nelle ore che accompagnano le fasi decisive dell’Australian Open è esploso un botta e risposta tutt’altro che banale tra grandi protagonisti del tennis, anche se uno di loro oggi veste i panni dell’opinionista. Al centro della scena Novak Djokovic e Mats Wilander, separati da una polemica nata lontano dal campo ma diventata rapidamente virale.

Tutto ha preso forma dalle colonne de L’Équipe, dove Wilander, nella sua consueta rubrica, ha analizzato l’atteggiamento comunicativo del campione serbo. Secondo l’ex numero uno svedese, Djokovic commetterebbe un errore nel sottolineare troppo spesso la superiorità di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. “Mi sorprende che dica così spesso che Sinner e Alcaraz sono i migliori al mondo e molto più bravi di lui — ha scritto Wilander — Anche se fosse vero, non dovrebbe dirlo. Forse cerca di togliersi pressione, ma non credo sia una strategia: che, è semplicemente il suo modo di vedere il mondo, tutto bianco o nero”.

Parole che non sono passate inosservate, soprattutto perché Djokovic è ancora pienamente in corsa a Melbourne. Il serbo ha raggiunto la semifinale approfittando del forfait di Jakub Mensik e del ritiro di Lorenzo Musetti, avanti due set prima di fermarsi per infortunio. A 38 anni, Nole continua a inseguire il sogno di allungare il suo record di 24 Slam, anche se i bookmaker lo danno sfavorito contro Sinner. Dopo il match con Musetti, ai microfoni dei media serbi è arrivata la replica, secca e senza giri di parole: “Rispetto molto Mats, ma non credo di aver bisogno dei suoi consigli”. Una risposta che chiude — almeno per ora — la polemica.