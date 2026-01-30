Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Djokovic gela Wilander: "Nessun bisogno dei tuoi consigli"

di Lorenzo Pastugliavenerdì 30 gennaio 2026
Djokovic gela Wilander: "Nessun bisogno dei tuoi consigli"

2' di lettura

Nelle ore che accompagnano le fasi decisive dell’Australian Open è esploso un botta e risposta tutt’altro che banale tra grandi protagonisti del tennis, anche se uno di loro oggi veste i panni dell’opinionista. Al centro della scena Novak Djokovic e Mats Wilander, separati da una polemica nata lontano dal campo ma diventata rapidamente virale.

Tutto ha preso forma dalle colonne de L’Équipe, dove Wilander, nella sua consueta rubrica, ha analizzato l’atteggiamento comunicativo del campione serbo. Secondo l’ex numero uno svedese, Djokovic commetterebbe un errore nel sottolineare troppo spesso la superiorità di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. “Mi sorprende che dica così spesso che Sinner e Alcaraz sono i migliori al mondo e molto più bravi di lui — ha scritto Wilander — Anche se fosse vero, non dovrebbe dirlo. Forse cerca di togliersi pressione, ma non credo sia una strategia: che, è semplicemente il suo modo di vedere il mondo, tutto bianco o nero”.

Parole che non sono passate inosservate, soprattutto perché Djokovic è ancora pienamente in corsa a Melbourne. Il serbo ha raggiunto la semifinale approfittando del forfait di Jakub Mensik e del ritiro di Lorenzo Musetti, avanti due set prima di fermarsi per infortunio. A 38 anni, Nole continua a inseguire il sogno di allungare il suo record di 24 Slam, anche se i bookmaker lo danno sfavorito contro Sinner. Dopo il match con Musetti, ai microfoni dei media serbi è arrivata la replica, secca e senza giri di parole: “Rispetto molto Mats, ma non credo di aver bisogno dei suoi consigli”. Una risposta che chiude — almeno per ora — la polemica.

tag
australian open
novak djokovic
mats wilander
jannik sinner

Raptus Alcaraz sta male, vergogna Zverev contro Carlos e Sinner: "Una str***a, ogni volta"

Carlos in finale agli Australian Open Alcaraz batte Zverev e va in finale agli Australia Open: dramma in campo, l'ultimo clamoroso punto

La semifinale alle 9.30 Sinner e Djokovic, amici mai: cosa non è andato giù a Jannik

ti potrebbero interessare

Alcaraz sta male, vergogna Zverev contro Carlos e Sinner: "Una str***a, ogni volta"

Alcaraz sta male, vergogna Zverev contro Carlos e Sinner: "Una str***a, ogni volta"

Lorenzo Pastuglia
Champions, i sorteggi: Inter. Juve e Atalanta, ecco gli avversari. Non benissimo...

Champions, i sorteggi: Inter. Juve e Atalanta, ecco gli avversari. Non benissimo...

Crans Montana, disastro svizzero: discesa horror, Vonn ko rischia i Giochi

Crans Montana, disastro svizzero: discesa horror, Vonn ko rischia i Giochi

Alcaraz batte Zverev e va in finale agli Australia Open: dramma in campo, l'ultimo clamoroso punto

Alcaraz batte Zverev e va in finale agli Australia Open: dramma in campo, l'ultimo clamoroso punto