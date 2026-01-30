Federico Dimarco, la stagione spaziale: un mancino che piaceva a pochi

Con la punizione “alla Mariolino Corso” dell'altra sera, pennellata al minuto 81 di Borussia Dortmund-Inter 0-2, il terzino Federico Dimarco ha messo a segno il 6° gol della sua notevole stagione (primo in Champions), completato da ben 9 assist. E ora rispondi: quale fandonia è stata scritta in queste poche righe? Solo una. Definire Dimarco “terzino” è chiaramente una stronzata, perché basta avere mezzo occhio funzionante per rendersi conto che il 28enne milanese (quartiere Calvairate) è tutto tranne che un banale terzinaccio. Quel mancino lì ce l'ha solo lui in Serie A.

Quell'attitudine lì a chiudere le azioni, a colpire al volo, a trovare la via del gol pur essendo di natura un difensore, ce l'ha solo lui in Serie A. Quella cocciutaggine lì, la fama di chi per tanto tempo si è sentito dire “non sei abbastanza” (bravo, perfettamente adatto, degno di stare ad alto livello) e però non si è mai arreso al punto che, oh, alla fine è riuscito a convincere tutti, anche i detrattori più accaniti... ce l'ha solo lui in Serie A. E se pensate che qui si sta un filo esagerando dovreste andare a ripescare certe valutazioni e dichiarazioni ormai polverose e però persistenti nella testa di chi non difetta di fosforo: si diceva che Federico Dimarco, al massimo, poteva bazzicare la provincia ma certo non una squadra con grandi ambizioni, e se proprio lo si voleva tenere in nerazzurro avrebbe fatto la riserva ai titolari e nulla di più.