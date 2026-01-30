Champions, i sorteggi: Inter. Juve e Atalanta, ecco gli avversari. Non benissimo...

Urna non proprio clemente il sorteggio in Champions League per Inter, Juventus e Atalanta, le tre italiane che proveranno ad arrivare agli ottavi di finale passando dalle forche caudine dei play-off. Resterà a guardare invece il Napoli di Antonio Conte, finito trentesimo nella phase league.

Nell'urna di Nyon l'Inter, terminata al decimo posto, ha pescato gli ostici norvegesi del Bodo Glimt in un doppio confronto da non sottovalutare. In caso di qualificazione agli ottavi di finale, l’Inter potrebbe trovarsi davanti una tra Manchester City e Sporting Lisbona.

Per la Juventus è arrivato invece lo spauracchio temuto: Victor Osimhen, che con Luciano Spalletti in panchina ha conquistato lo scudetto con il Napoli nel 2023 consacrandosi come macchina da gol. I bianconeri, finiti tredicesimi, affronteranno infatti i turchi in un incrocio storico e ricco di insidie. Superato il turno, i bianconeri sono certi di incontrare una squadra inglese agli ottavi: Liverpool o Tottenham.

L'Atalanta, quindicesima dopo due match point falliti contro Athletic Bilbao e St. Gilloise, ha pescato la peggiore del lotto: il Borussia Dortmund. Se i bergamaschi dovessero staccare il pass per gli ottavi, l’ostacolo successivo sarebbe uno tra Arsenal e Bayern Monaco.

Nel sorteggio di Nyon sono stati definiti tutti gli accoppiamenti dei play-off di CHAMPIONS che si giocheranno il 17 e 18 febbraio (andata) e il 24 e 25 febbraio (ritorno): Monaco (Fra) - Psg (Fra); Galatasaray (Tur) - Juventus (Ita); Benfica (Por) - Real Madrid (Esp); Borussia Dortmund - Atalanta (Ita); Qarabag (Aze) - Newcastle (Eng); Bruges (Bel) - Atletico Madrid (Esp); Bodo Glimt (Nor) - Inter (Ita) Olympiacos (Gre) - Bayer Leverkusen (Ger).