Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Lazio, Genoa sconfitto al 100° da un rigore di Cataldi: finisce 3 a 2

di
Libero logo
venerdì 30 gennaio 2026
Lazio, Genoa sconfitto al 100° da un rigore di Cataldi: finisce 3 a 2

1' di lettura

Il Var è decisivo per l'assegnazione di due calci di rigore nel match Lazio-Genoa oggi 30 gennaio. Il risultato all'Olimpico, deserto per la contestazione dei tifosi biancocelesti, si sblocca al 57' con il penalty trasformato da Pedro. La massima punizione viene assegnata dall'arbitro Zufferli dopo il richiamo del Var. Il direttore di gara inizialmente non sanziona il tocco di mano di Martin dopo l'accelerazione di Isaksen. Zufferli, al monitor, valuta le immagini: il tocco del genoano è giudicato falloso, rigore e Lazio a segno.

La Lazio raddoppia al 62' con Taylor ma 5 minuti dopo subisce la rete genoana, anche in questo caso su rigore e anche stavolta con l'intervento del Var. Zufferli viene richiamato per un tocco sospetto di Gila. Il monitor chiarisce la situazione al direttore di gara: mano, penalty e Malinovskyi trasforma.

Tutto finito? No, anzi. Sul 2-2, in pieno recupero, arriva il terzo rigore. Terzo fallo di mano, stavolta di Ostigard. Zufferli stavolta fischia senza l'intervento del Var. Dal dischetto Cataldi, al 100', firma il 3-2.

tag
lazio
genoa

Poche emozioni Lecce-Lazio, nessun gol e tanta noia: in Salento finisce 0 a 0

Serie A Serie A, il Como cala il tris alla Lazio

Il posticipo del lunedì Cagliari a valanga, colpo-salvezza a Genoa: 3-0 al Ferraris

ti potrebbero interessare

Sinner, duro sfogo dopo il match: "Come una lezione, fa male"

Sinner, duro sfogo dopo il match: "Come una lezione, fa male"

Redazione
Jannik Sinner, Paolo Bertolucci lo stronca: "Troppo attendista..."

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci lo stronca: "Troppo attendista..."

Redazione
Jannik Sinner, clamoroso: cosa gli ha sussurrato all'orecchio Djokovic

Jannik Sinner, clamoroso: cosa gli ha sussurrato all'orecchio Djokovic

Redazione
Jannik Sinner, addio al Career Grand Slam: Alcaraz punta al colpaccio

Jannik Sinner, addio al Career Grand Slam: Alcaraz punta al colpaccio

Redazione