Jannik Sinner, lo sfregio di Petchey: "Come dire che Mike Tyson..."

Il dibattito è esploso subito dopo la semifinale degli Australian Open persa da Jannik Sinner contro Novak Djokovic e si è riacceso ancora di più dopo la finale vinta da Carlos Alcaraz. La domanda che rimbalza tra addetti ai lavori e appassionati è sempre la stessa: quanto sono davvero lontani, o vicini, Sinner e Alcaraz rispetto ai giganti del passato?
A provare a riportare equilibrio nella discussione è stato Patrick Mouratoglou. Il coach francese ha invitato a non cadere in conclusioni affrettate, ricordando che una singola partita non può diventare una sentenza storica. “Il fatto che Djokovic abbia battuto Sinner in semifinale non significa automaticamente che i Big Three giochino un tennis migliore di Alcaraz e Sinner — ha spiegato — “Pensare il contrario è una visione riduttiva. Una partita non basta per stabilire chi sia superiore”.
Un punto di vista che tiene conto del contesto e della continuità, ma che non trova tutti d’accordo. Di tutt’altro avviso è Mark Petchey, ex numero 80 del mondo, che ha scelto toni molto più netti. Secondo lui, il confronto non reggerebbe nemmeno allargando il discorso oltre i Big Three. “Dire che i Big Four al loro apice non fossero all’altezza di Alcaraz o Sinner — commenta — è come sostenere che Mike Tyson al massimo della forma avrebbe perso contro Anthony Joshua. È una pura congettura, ma anche una trappola per click”.
Petchey ha poi spinto il paragone ancora più in là, tirando in ballo Stan Wawrinka: “Credetemi, Stan al suo apice avrebbe battuto Sinner e Alcaraz — aggiunge — Nessuno ha mai raggiunto vette così alte come lui. Tutti hanno diritto alla propria opinione, ma questo non significa che quell’opinione sia corretta”. Due visioni opposte che raccontano bene il momento di passaggio del tennis: tra chi guarda ai nuovi campioni come al presente e chi continua a misurare tutto con il metro, pesantissimo, delle leggende.