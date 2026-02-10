Jannik Sinner, lo sfregio di Petchey: "Come dire che Mike Tyson..."

Il dibattito è esploso subito dopo la semifinale degli Australian Open persa da Jannik Sinner contro Novak Djokovic e si è riacceso ancora di più dopo la finale vinta da Carlos Alcaraz. La domanda che rimbalza tra addetti ai lavori e appassionati è sempre la stessa: quanto sono davvero lontani, o vicini, Sinner e Alcaraz rispetto ai giganti del passato?

A provare a riportare equilibrio nella discussione è stato Patrick Mouratoglou. Il coach francese ha invitato a non cadere in conclusioni affrettate, ricordando che una singola partita non può diventare una sentenza storica. “Il fatto che Djokovic abbia battuto Sinner in semifinale non significa automaticamente che i Big Three giochino un tennis migliore di Alcaraz e Sinner — ha spiegato — “Pensare il contrario è una visione riduttiva. Una partita non basta per stabilire chi sia superiore”.