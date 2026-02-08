Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

L'Eredità, quando è nato Sinner? E Giada risponde così: gaffe senza precedenti

domenica 8 febbraio 2026
L'Eredità, quando è nato Sinner? E Giada risponde così: gaffe senza precedenti

1' di lettura

Giada travolta dalle critiche. Questa volta l'errore della concorrente de L'Eredità è clamoroso. Accade nella puntata di domenica 8 febbraio su Rai 1, quando Marco Liorni chiede in quale data nasce Jannik Sinner. E la risposta è da non credere: "1980", risponde Giada sconvolgendo tutti. "Ma come si fa a rispondere che Sinner è nato nel 1980? Mi pare chiaro che nn possa avere 46 anni no?", si legge su X. D'altronde Giada è spesso nel mirino degli utenti del web.

Addirittura, durante la puntata precedente, ecco alcuni commenti: "Ma sfidate Giada che ce la togliamo di mezzo, povera Raffaela", "Giada ha qualche santo in Rai. Incredibile che nessuno la sfidi mai". Eppure quella di questa sera è proprio uno scivolone che in pochi perdonano.

Jannik Sinner è infatti nato il 16 agosto 2001 a San Candido (BZ), in Alto Adige. Cresciuto a Sesto Pusteria, è un tennista italiano. Al momento è il numero due al mondo, dopo essere stato per lungo tempo al primo posto del ranking ATP. Nei prossimi mesi potrà accumulare punti fino a maggio 2026, quando agli Internazionali BNL d'Italia dovrà poi difendere la finale raggiunta proprio contro Alcaraz. 

tag
jannik sinner
l'eredità

Lontano dai campi Sinner, lo sfogo di Draper: "Tutta colpa di Jannik"

La solita polemica L'Eredità, sospetti su Giada: "Chi ha in Rai"

L'ex tennista Sinner-Alcaraz, il presagio di Mats Wilander: "Se lo fanno..."

ti potrebbero interessare

Donatella Rettore a Da noi… a ruota libera: "Oggi? Non esco più da sola dopo le 18"

Donatella Rettore a Da noi… a ruota libera: "Oggi? Non esco più da sola dopo le 18"

Domenica In, gelo e imbarazzo tra Venier e Rocio Munoz Morales: "Non dirmelo"

Domenica In, gelo e imbarazzo tra Venier e Rocio Munoz Morales: "Non dirmelo"

Franco Neri: "Tutti ricordano il tormentone ma Zelig si è scordata di me"

Franco Neri: "Tutti ricordano il tormentone ma Zelig si è scordata di me"

Alessandro Dell'Orto
Affari tuoi, Guendalina e l'ormone impazzito in tempo reale

Affari tuoi, Guendalina e l'ormone impazzito in tempo reale