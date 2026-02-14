Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Jannik Sinner, Lopez lo umilia: "Non voglio sminuirlo, ma Djokovic..."

sabato 14 febbraio 2026
Jannik Sinner, Lopez lo umilia: "Non voglio sminuirlo, ma Djokovic..."

2' di lettura

Nel podcast El Cafelito, l’ex tennista spagnolo Feliciano Lopez ha condiviso pensieri netti su due temi caldi del tennis attuale: la separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, e il confronto tra l’era dei Big 3 e quella di oggi.Sulla fine del sodalizio tra Alcaraz (attuale numero 1 ATP) e il suo storico coach, Lopez ha definito la decisione “precipitosa”. Pur riconoscendo che il giovane spagnolo è “talmente forte da poter continuare a vincere anche da solo” – lo dimostra il titolo all’Australian Open 2026 conquistato subito dopo la rottura –, secondo lui Alcaraz aveva ancora molto da guadagnare da Ferrero. “Mi è sembrata precipitosa. Sentivo che Alcaraz avesse ancora molto bisogno di Ferrero”, ha detto Lopez, aggiungendo che un periodo di distanza in un rapporto così intenso e sotto i riflettori potrà fare bene a entrambi.

Ha sottolineato la gratitudine infinita di Alcaraz verso il coach, anche se non espressa pubblicamente.Poi, senza mezzi termini, Lopez ha difeso l’epoca dei Big 3 come la più grande di sempre: “Non voglio sminuire Alcaraz e Sinner, ma Djokovic, Federer e Nadal… Ho giocato nella migliore epoca della storia del tennis e nessuno potrà togliermelo dalla testa. Aver giocato contro Djokovic, Nadal, Federer e Murray… se riuscivi a battere Djokovic facendo la partita della vita, il giorno dopo ti aspettava Rafa, quello dopo Federer”.

Poi ha chiarito però che elogiare quell’era non toglie merito ai nuovi campioni: “Dire che quella di dieci anni fa è stata la migliore epoca del tennis non toglie merito ai giocatori attuali come Alcaraz o Sinner. Quando si parla delle epoche del tennis, non si sminuisce nessuno dicendo che la migliore e la più competitiva sia stata quella recente”.

tag
jannik sinner

Mai visto Jannik Sinner "cacciato" dal campo centrale: chi lo fa sloggiare

Campioni Federica Brignone, Jannik Sinner sconvolto: "Nessuno..."

Semplicismi Jannik Sinner, lo sfregio dall'Argentina: "Ecco come lo chiamiamo"

ti potrebbero interessare

Arianna Fontana, un video clamoroso: 28 anni fa...

Arianna Fontana, un video clamoroso: 28 anni fa...

Milano-Cortina, disastro in mondovisione di Malinin: scivola e delude tutti

Milano-Cortina, disastro in mondovisione di Malinin: scivola e delude tutti

Pisa-Milan, i rossoneri piegano i toscani e accorciano sull'Inter

Pisa-Milan, i rossoneri piegano i toscani e accorciano sull'Inter

Milano-Cortina, esplode lo scandalo per l'oro alla Francia nella danza sul ghiaccio

Milano-Cortina, esplode lo scandalo per l'oro alla Francia nella danza sul ghiaccio