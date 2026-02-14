Jannik Sinner, Lopez lo umilia: "Non voglio sminuirlo, ma Djokovic..."

Nel podcast El Cafelito, l’ex tennista spagnolo Feliciano Lopez ha condiviso pensieri netti su due temi caldi del tennis attuale: la separazione tra Carlos Alcaraz e Juan Carlos Ferrero, e il confronto tra l’era dei Big 3 e quella di oggi.Sulla fine del sodalizio tra Alcaraz (attuale numero 1 ATP) e il suo storico coach, Lopez ha definito la decisione “precipitosa”. Pur riconoscendo che il giovane spagnolo è “talmente forte da poter continuare a vincere anche da solo” – lo dimostra il titolo all’Australian Open 2026 conquistato subito dopo la rottura –, secondo lui Alcaraz aveva ancora molto da guadagnare da Ferrero. “Mi è sembrata precipitosa. Sentivo che Alcaraz avesse ancora molto bisogno di Ferrero”, ha detto Lopez, aggiungendo che un periodo di distanza in un rapporto così intenso e sotto i riflettori potrà fare bene a entrambi.

Ha sottolineato la gratitudine infinita di Alcaraz verso il coach, anche se non espressa pubblicamente.Poi, senza mezzi termini, Lopez ha difeso l’epoca dei Big 3 come la più grande di sempre: “Non voglio sminuire Alcaraz e Sinner, ma Djokovic, Federer e Nadal… Ho giocato nella migliore epoca della storia del tennis e nessuno potrà togliermelo dalla testa. Aver giocato contro Djokovic, Nadal, Federer e Murray… se riuscivi a battere Djokovic facendo la partita della vita, il giorno dopo ti aspettava Rafa, quello dopo Federer”.

Poi ha chiarito però che elogiare quell’era non toglie merito ai nuovi campioni: “Dire che quella di dieci anni fa è stata la migliore epoca del tennis non toglie merito ai giocatori attuali come Alcaraz o Sinner. Quando si parla delle epoche del tennis, non si sminuisce nessuno dicendo che la migliore e la più competitiva sia stata quella recente”.