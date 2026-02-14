Jannik Sinner, a pezzi dopo Djokovic: "Cosa mi ha insegnato la sconfitta"

"La sconfitta con Djokovic mi ha insegnato tante cose, è stata un'ottima partita sia da parte mia che da parte sua. Ho avuto le mie chance, ma a volte non è va come uno spera. Ma questo è lo sport". Così Jannik Sinner intervenuto ai microfoni di Sky Sport da Doha dove è iscritto al torneo Atp 500 che inizia la settimana prossima. "Stiamo cambiando piccoli dettagli in campo, ci vuole un po' di tempo a farli diventare normali. Ma c'è stato un buon feedback, poi non dobbiamo scordarci che perdere è normale. A volte ci sta e quindi adesso vediamo come andrà da ora in avanti", ha aggiunto. "Qui fa molto caldo, però non incredibile come in Australia o in altri posti. La sera può anche fare più fresco, dipende anche dal vento. Per ora sta andando tutto bene, poi vediamo come andrà il torneo", ha concluso Sinner.

Al rientro in campo dopo l'Australian Open, Jannik Sinner esordirà contro il ceco Tomas Machac nel torneo torneo Atp 500 di Doha, dove è presente anche Carlos Alcaraz. In base al sorteggio effettuato in mattinata in Qatar, lo spagnolo numero 1 al mondo comincerà il suo cammino contro il francese Arthur Rinderknech. Assente Novak Djokovic, che ha rinunciato alla partecipazione, si prospetta ancora una volta un testa a testa in finale tra i due migliori al mondo. Nel loro cammino teorico, l'italiano potrebbe incontrare nei quarti di finale un altro ceco, Jakub Mensik, mentre Alcaraz dovrebbe vedersela con il russo Karen Khachanov.