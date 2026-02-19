Sinner, parla la mamma di Federica Brignone: "Lei deve fare come lui, ma ora se va negli Usa..."

Federica Brignone come Jannik Sinner. È il campione altoatesino che la campionessa olimpica nel supergigante e nello slalom gigante a Milano Cortina 2026 deve seguire come modello. Lo crede anche mamma Maria Rosa Quario. Raggiunta dall'Adnkronos, la mamma di Federica ha ammesso: "Federica sotto i riflettori come Sinner? Sì, forse lui è ancora a un livello superiore di popolarità, perché parliamo del tennis, uno sport molto più popolare, mediatico e globale".

E ancora: "Forse Fede rimane in un ambito più italiano. Penso che se andasse in vacanza, ad esempio negli Stati Uniti, nessuno la riconoscerebbe, mentre Sinner credo che ovunque nel mondo sia ormai riconosciutissimo. Di sicuro bisogna fare come lui: è molto concentrato su quello che è il suo lavoro, il suo allenamento, il suo obiettivo, fregandosene un po’ di quello che si dice. Spero che Federica riesca a farlo altrettanto bene".