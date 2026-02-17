Libero logo
Federica Brignone e James Mbaye? Dove si sono conosciuti. E Sofia Goggia...

di
martedì 17 febbraio 2026
Federica Brignone e James Mbaye? Dove si sono conosciuti. E Sofia Goggia...

Il nuovo fidanzato di Federica Brignone? Si chiama James Mbaye ed è un modello di origini senegalesi. Il ragazzo ha assistito alle gare dell'olimpionica: era presente alla pista dell'Olympia delle Tofane per tifare per la sua amata nel gigante vinto domenica 15 febbraio. E, nelle ultime ore, è spuntato un indizio interessante sul loro primo incontro. Stando alle ultime indiscrezioni del gossip, pare che Brignone abbia conosciuto Mbaye sul set di una pubblicità. Si tratta dello spot del Grana Padano in cui Federica era protagonista insieme a Sofia Goggia. Svelato quindi l'arcano.

Ma chi è James Mbaye? Si tratta di un modello di origini senegalesi, alto più di un metro e novanta. Il ragazzo lavora a Milano, ma anche in Germania e in Turchia. Ha anche un passato da giocatore di basket, nelle giovanili di Bellaria (Rimini). Poi ha accumulato esperienza anche in Toscana tra Serie C e Serie D. 

Federica Brignone, ecco James Mbaye: il modello di origini senegalesi

In tribuna, a fare il tifo per Federica Brignone, c'era anche il nuovo fidanzato. Si tratta di James Mbaye, il ...

A conferma del loro rapporto, anche un indizio curioso di abbigliamento. Stiamo parlando del cappellino tigrato, simbolo iconico di Federica, indossato per fare il tifo durante l'impresa che ha tinto d'oro la neve di casa. Vista la recente notorietà, il profilo Instagram di James è stato reso privato nelle scorse ore.

Redazione