Jannik Sinner, demolito Alexey Popyrin in due set: vola ai quarti

"Nel primo set sono partito molto bene, non ho avuto particolari problemi nei miei game al servizio. Poi lui ha alzato il suo livello di gioco, ho sbagliato un paio di colpi facili, ho perso un po' di ritmo e di fiducia. Sul 5-5 nel secondo ha fatto un paio di errori che mi hanno aiutato a fare il break decisivo. Sono molto contento della vittoria".

Lo ha detto Jannik Sinner dopo il grande successo negli ottavi a Dubai sull'australiano Alexey Popyrin (53 Atp). Con questo risultato l'azzurro, numero 2 del mondo, ha raggiunto le 50 vittorie di fila contro avversari fuori dalla Top 50: una serie iniziata dopo la sconfitta contro Dusan Lajovic a Cincinnati nel 2023.