Kimi Antonelli, perché il fenomeno italiano non è in Ferrari? Lo spiega Arrivabene

Dopo i fantastici risultati ottenuti negli ultimi mesi - quattro Gran Premi vinti consecutivamente e la vetta solitaria nella classifica piloti - in Italia molti si staranno chiedendo perché Kimi Antonelli non è un pilota della Ferrari. Come è possibile che la Rossa si sia fatta sfuggire un talento italiano così promettente. Ebbene, la spiegazione la dà Maurizio Arrivabene, ex team principal del Cavallino.

"Nel mio ultimo anno in Ferrari, nel 2018, Kimi aveva 10-11 anni - racconta al Quotidiano Nazionale - ma in quel periodo non avevamo ancora la struttura per occuparci di ragazzi così giovani". "Mi dissero che era troppo piccolo", conferma Giovanni Minardi, che da lì a breve avrebbe incontrato Toto Wolff dando inizio alla storia di Kimi in Mercedes. Insomma, la solita poca fiducia nei confronti dei giovani che, in Italia, riguarda un po' tutti i settori: dal calcio alla Formula 1. E pensare che a Maranello rischiarono persino di farsi scappare Leclerc: "Non tutti erano d'accordo - racconta Arrivabene - c'era chi pensava che Charles fosse troppo giovane per guidare una Ferrari".