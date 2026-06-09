Charles Leclerc, "fott*** freni"? La durissima replica di Brembo al ferrarista

A Montecarlo la gara della Ferrari è finita male, anzi malissimo. Charles Leclerc è stato costretto al ritiro dopo l'incidente alla Rascasse che lui ha collegato a un problema ai freni. Il monegasco, a caldo, ha raccontato di aver perso il controllo dell'auto prima di sterzare, con una coppia frenante doppia all'anteriore e un posteriore che non sentiva. A suo dire il problema non è arrivato all’improvviso, ma si è fatto sentire sempre di più giro dopo giro, fino a diventare ingestibile.

La cosa ha fatto subito discutere, perché quando un pilota parla di freni su un circuito come quello del Principato, l’attenzione si alza subito. Leclerc ha spiegato che dopo la ripartenza della safety car la situazione è peggiorata, rendendo la vettura difficile da controllare nei punti più delicati del tracciato.

Dopo la gara è intervenuta anche Brembo, che fornisce l’impianto frenante alla Ferrari. Nel suo comunicato l’azienda ha detto di essere rimasta sorpresa da alcune ricostruzioni circolate dopo la gara e ha chiarito che, al momento, non ci sono dati sufficienti per stabilire con certezza cosa abbia causato il problema. In pratica, per loro non si può ancora dire con sicurezza che sia stato un guasto ai freni.