Sinner, "cerchi di mettermi in imbarazzo?": gelo in tv

Jannik Sinner è approdato in semifinale a Indian Wells e dopo aver superato senza particolari difficoltà Learner Tien si prepara ad affrontare Alexander Zverev in una sfida che può aprirgli la strada verso la finale californiana. Ma oltre al tennis giocato, nelle ultime ore ha colpito soprattutto il tono molto personale con cui il numero due del mondo ha raccontato il proprio modo di vivere il tempo libero durante i tornei.

Nel corso dell’intervista rilasciata a Tennis Channel, Sinner ha parlato di quello che per lui è diventato un vero rifugio mentale: il golf. Non una semplice passione parallela, ma uno spazio preciso in cui abbassare la tensione accumulata tra allenamenti e partite. L’azzurro lo ha spiegato con parole molto dirette: “Adoro giocare a golf perché ho un momento per me stesso. Non vedi nessuno. Non usi il telefono”. E poi, quando il giornalista gli ha chiesto di più sulla sua passione, il tennista ha risposto: "Stai cercando di mettermi in imbarazzo?". Dopodiché ha spiegato che questa dimensione silenziosa è ciò che più lo aiuta a ritrovare equilibrio: “Mi piace molto mettere un po’ di musica e semplicemente andare in giro. Questo è il mio modo di intendere il golf”.

Nessuna ricerca di distrazioni rumorose, nessun bisogno di restare continuamente connesso. Al contrario, il golf diventa per lui un tempo sospeso, quasi una parentesi lontana dal ritmo serrato del circuito. Anche il tono dell’intervista è rimasto leggero, con Sinner che ha sorriso quando l’interlocutore ha provato a stuzzicarlo sulle sue qualità sul green. Ma dietro l’ironia emerge una filosofia molto chiara: proteggere gli spazi personali per tenere sotto controllo la pressione agonistica. In un circuito dove molti atleti cercano continuamente stimoli esterni, Sinner continua invece a scegliere essenzialità, silenzio e concentrazione.