Gp Cina, trionfa Kimi Antonelli! 20 anni dopo, vince un italiano. E ora deve sognare

Il cielo in Cina si tinge d'azzurro. L'impresa è clamorosa. È una pagina di storia della Formula 1: vince infatti Andrea Kimi Antonelli, il tutto dopo la pole-position firmata alla vigilia con la sua Mercedes. Era dal 2009, a Spa, che mancava una pola azzurra: l'ultimo a riuscirci fu Gianfranco Fisichella. E fu proprio Fisichella l'ultimo italiano a vincere un Gran Premio, il 19 marzo 2006 in Malesia, alla guida della Renault. Un'attesa lunga 20 anni, ma ora sul gradino più alto del podio c'è proprio lui, Kimi Antonelli.

Una gara dominata, perfetta, senza sbavature, quella del bolognese classe 2006, vincitore a soli 19 anni. Alle sue spalle George Russell con la seconda Mercedes, poi le due Ferrari, Lewis Hamilton davanti a Charlese Leclerc. Per Sir Lewis Hamilton, ufficialmente risorto, si tratta del primo podio nella sua parabola in Ferrari. Gara convincente, per le rosse, che sembrano aver fatto almeno un passettino in avanti rispetto alla Mercedes. Gara combattutissima tra i due ferraristi, che si sono resi protagonisti di un duello serratissimo, tra sorpassi e controsorpassi. Ma tutte le attenzioni, ora, sono per Kimi, un italiano che torna a vincere in Formula 1. Un italiano che, considerata la macchina, ora non può fare a meno di accarezzare l'idea di lottare per il titolo mondiale.

"Non riesco a parlare, sto per piangere - ha esordito Kimi Antonelli nelle interviste al termine della gara -. Grazie mille al mio team che mi ha aiutato a realizzare questo sogno. Sono davvero felice, ieri avevo detto che volevo riportare l'Italia in vetta e ci sono riuscito". Parole cariche di emozione e di lacrime. "All'inizio ho dato troppo spazio alle Ferrari ma poi ho recuperato e sono riuscito a portare a termine la gara anche se nel finale con quel bloccaggio ho rischiato l'infarto", ha concluso Antonelli.

Tornando alla gara, alle spalle delle due Ferrari ottimo quinto posto dell'inglese Olly Bearman sulla Haas davanti alla Alpine del francese Pierre Gasly, sesto. A chiudere la top-ten ecco Liam Lawson su Racing Bulls, Hadjar sulla Red Bull, Carlos Sainz su Williams e Colapinto su Alpine. Tracollo per le McLaren: né Lando Norris, campione del mondo in carica, né Oscar Piastri sono riusciti a prendere il via per due differenti problemi tecnici alla monoposto. Anche per Max Verstappen, su Red Bull, la gara è stata un lungo calvario, culminato nel ritiro. In classifica iridata, Russell comanda con 33 punti, dunque Antonelli e Leclerc pari a 22 punti, poi Hamilton a 18 e Lando NOrris a 15.