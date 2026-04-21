Escort a Milano, "il pilota di Formula 1 vuole una tipa": intercettazione-choc

Prima le partite, poi le escort: un terzo tempo decisamente a luci rosse. A Milano lo si giocava tutto tra champagne, privé e camere d’albergo. Un sistema rodato, “in stile aziendale”, capace di offrire ai calciatori di Serie A in trasferta un pacchetto completo: locali della movida, compagnia selezionata e, per chi voleva, anche il “servizio extra”. Il tutto condito, in alcuni casi, da una spruzzata di “gas esilarante”, il protossido d’azoto che — dettaglio non da poco — “non è rilevabile dai consueti test anti-doping”.
Il Corriere della Sera ricostruisce un giro milionario finito nel mirino della Procura di Milano. Quattro i manager arrestati, accusati di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Un business che, secondo gli inquirenti, ha fruttato oltre un milione di euro. Il meccanismo era semplice quanto efficace: alcuni Pr agganciati a un’agenzia di Cinisello Balsamo organizzavano eventi esclusivi, popolati da un centinaio di ragazze-immagine. Nei privé, tra bottiglie costosissime e conti da capogiro, nasceva l’incontro tra domanda e offerta. Poi, per chi voleva andare oltre, scattava il livello successivo: escort, camere riservate e migliaia di euro che cambiavano mano.
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Le indagini della Procura della Repubblica di Milano, dirette dal procuratore aggiunto Bruna Albertini, sono articolate e si legge negli atti d’accusa: “Nel corso di dette serate, le giovani donne (…) venivano invitate ad avere rapporti sessuali a pagamento con gli ospiti, selezionati soprattutto fra i calciatori professionisti”, si legge negli atti dell’accusa. Tutto organizzato nei minimi dettagli, persino per evitare occhi indiscreti: stanze private, lontane dagli hotel tradizionali. “C’è un mio amico pilota di Formula 1 (... ) che viene qua a Milano stasera, vuole una tipa”, riporta un’intercettazione.
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E poi c’è il dettaglio che inquieta di più: “È usato come sostanza psicoattiva, ma nel contempo non è rilevabile”, annotano gli investigatori sul gas inalato da alcuni atleti. Tradotto: sballarsi senza lasciare traccia. La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 1,2 milioni di euro. Ufficialmente erano “eventi”. In realtà, secondo l’accusa, molto di più. Un sistema parallelo, lucido e redditizio.