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Noa Lang, pollice tagliato: l'infortunio horror in Liverpool-Galatasaray

giovedì 19 marzo 2026
Noa Lang, pollice tagliato: l'infortunio horror in Liverpool-Galatasaray

1' di lettura

Notte horror per il Galatasaray a Liverpool e infortunio choc per Noa Lang. L'attaccante olandese del Napoli, da gennaio in prestito ai turchi, si è lacerato il pollice della mano destra dopo essersi appoggiato ai tabelloni pubblicitari di Anfield nei minuti finali del match perso per 4-0 dalla sua squadra contro i Reds negli ottavi di Champions League.

Lang è stato portato in ospedale a causa della profonda ferita e potrebbe essere necessario un intervento chirurgico, come riferito dall'allenatore del Gala Okan Buruk. Lang stava contendendo la palla al centrocampista del Liverpool Curtis Jones al 75' quando è inciampato all'indietro contro un cartellone pubblicitario. Sembra che il suo pollice sia rimasto incastrato tra due cartelloni e si è subito stretto la mano per il dolore, sotto gli occhi terrorizzati dei fotografi. 

"Sta andando in ospedale, ha un problema importante al dito", ha detto Buruk. Lo staff medico del Galatasaray è intervenuto per soccorrerlo mentre il gioco veniva interrotto, con Lang visibilmente sofferente. 

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