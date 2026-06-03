Sondaggio Tecnè, il centrodestra allunga ancora: smacco a sinistra (e Vannacci)

Il centrodestra allunga sugli avversari. E anche senza Roberto Vannacci. Nuovo sondaggio, dunque, nuove buone per le forze al governo. L'ultima rilevazione è quella realizzata da Tecnè e diffusa da Bidimedia. Nel "borsino dei partiti" il centrodestra totalizza il 46,1 per cento con un balzo dello 0,2 per cento rispetto a una settimana fa. Cala invece il centrosinistra che si piazza al 44,6 per cento con un -0,3. Più nel dettaglio, per quanto riguarda la coalizione al governo, Fratelli d'Italia è sempre in testa al 29,4 con un +0,2. Rimane invariata Forza Italia che raggiunge l'8,8 per cento.

E ancora, la Lega con un +0,1 per cento slitta al 7 per cento. Per quanto riguarda Noi Moderati, invece, il partito è quotato allo 0,9 con un -0,1. E come se la passano i partiti di centrosinistra? Non benissimo a guardare i dati del Movimento 5 Stelle, di Italia Viva e di +Europa. Se infatti il Partito democratico conquista il 22,1 per cento (+0,1). Lo stesso non si può dire dei cosiddetti compagni del campo largo.