Enzo Iacchetti insulta in tv? Arriva la risposta di FdI: "Sinistra alimenta narrazione tossica"

Nella puntata di ieri, 2 giugno, di È sempre Cartabianca è andato in onda un vero e proprio show di Enzo Iacchetti, che ha formulato accuse pesantissime contro il governo, arrivando a dire che "il governo italiano è un governo simpatizzante del fascismo". Iacchetti faceva riferimento all'assenza di alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia durante la commemorazione di Giacomo Matteotti alla Camera. La pesante accusa è stata immediatamente smontata da Bianca Berlinguer stessa, la quale ha ricordato che alcuni parlamentari di FdI erano presenti.

Ma non solo. Le affermazioni del tutto fuori luogo di Iacchetti hanno suscitato la reazione di Fratelli d'Italia, la cui replica è arrivata attraverso le parole della senatrice Susanna Donatella Campione. "Le dichiarazioni pronunciate da Enzo Iacchetti sono l’ennesima dimostrazione di come una certa sinistra continui ad alimentare una narrazione tossica e divisiva, arrivando ad attribuire al Governo e a Fratelli d’Italia simpatie antidemocratiche e fasciste sulla base di ricostruzioni arbitrarie", ha detto la parlamentare.