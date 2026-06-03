Enzo Iacchetti insulta in tv? Arriva la risposta di FdI: "Sinistra alimenta narrazione tossica"

Nella puntata di ieri, 2 giugno, di È sempre Cartabianca è andato in onda un vero e proprio show di Enzo Iacchetti, che ha formulato accuse pesantissime contro il governo, arrivando a dire che "il governo italiano è un governo simpatizzante del fascismo". Iacchetti faceva riferimento all'assenza di alcuni parlamentari di Fratelli d'Italia durante la commemorazione di Giacomo Matteotti alla Camera. La pesante accusa è stata immediatamente smontata da Bianca Berlinguer stessa, la quale ha ricordato che alcuni parlamentari di FdI erano presenti.
Ma non solo. Le affermazioni del tutto fuori luogo di Iacchetti hanno suscitato la reazione di Fratelli d'Italia, la cui replica è arrivata attraverso le parole della senatrice Susanna Donatella Campione. "Le dichiarazioni pronunciate da Enzo Iacchetti sono l’ennesima dimostrazione di come una certa sinistra continui ad alimentare una narrazione tossica e divisiva, arrivando ad attribuire al Governo e a Fratelli d’Italia simpatie antidemocratiche e fasciste sulla base di ricostruzioni arbitrarie", ha detto la parlamentare.
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"Affermare - continua Campione - che il Governo italiano sarebbe antidemocratico e simpatizzante del fascismo perché alcuni parlamentari non erano presenti a una commemorazione significa lanciare messaggi devastanti e delegittimare istituzioni democraticamente elette dai cittadini, avvelenando il confronto pubblico".
La senatrice ha poi fatto riferimento alle parole di Iacchetti contro Bianca Berlinguer. "Sei troppo democratica", ha detto il comico alla conduttrice. "Se la conduttrice sarebbe troppo democratica - ha commentato Campione - allora lui come si definisce? È davvero questo il livello del dibattito che si vuole proporre in prima serata agli italiani?".
"La democrazia si difende con il rispetto delle istituzioni e del pluralismo, non con etichette e insinuazioni. A Iacchetti consiglio di ascoltare Francesco De Gregori quando invita a non pontificare dal palco. Meno ideologia e più rispetto per la verità dei fatti farebbero bene al confronto democratico", ha concluso la senatrice.