Milan, clamoroso a New York: cosa appare a Times Square, Cardinale trema

La protesta dei tifosi rossoneri contro Gerry Cardinale potrebbe presto attraversare l’Oceano Atlantico. Dopo mesi di contestazioni dentro e fuori San Siro, una parte dei sostenitori starebbe lavorando a un'iniziativa destinata a fare rumore direttamente negli Stati Uniti, il Paese del proprietario del Milan. L'idea è quella di far comparire nel cuore di New York, sugli enormi schermi di Times Square, due messaggi che non lasciano spazio a interpretazioni: "Save AC Milan" e "Cardinale Out". Una provocazione studiata per colpire il numero uno di RedBird proprio a casa sua e, soprattutto, per dare risonanza internazionale al malcontento che da tempo accompagna la gestione del club.

A immaginare l'iniziativa è stato Guido, presidente del Milan Club Valle Telesina, in provincia di Benevento (Campania). Da lì sarebbe partita una rete di contatti con diverse realtà del mondo rossonero, dall'Associazione Italiana Milan Club alla Curva Sud, passando per l'Old Clan e il Milan Club New York. L'obiettivo è capire se esistono le condizioni per trasformare l'idea in qualcosa di concreto. La scelta di Times Square non è casuale. Ogni giorno migliaia di persone attraversano quella che è probabilmente la piazza più famosa d'America e una delle più riconoscibili al mondo. Da anni gli schermi che la circondano ospitano campagne pubblicitarie, messaggi promozionali e iniziative di ogni genere. Affittarne uno per qualche secondo non è impossibile, ma richiede organizzazione e risorse economiche.