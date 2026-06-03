Italia, Silvio Baldini in lacrime in conferenza stampa: cosa è successo

“Al cane dei miei figli, soprattutto di mia figlia. Era un pastore maremmano”. È la risposta più inattesa e più sincera della conferenza stampa di Silvio Baldini alla vigilia dell’amichevole dell’Italia contro il Lussemburgo. Quando gli chiedono a chi dedicherebbe questa sua prima volta sulla panchina della Nazionale maggiore, il tecnico si commuove. Per qualche istante il calcio passa in secondo piano e resta soltanto l’uomo: “Le emozioni sono quelle che danno un senso alla vita, danno un senso alla tua parte spirituale — spiega — Se tu non vivi di emozioni che persona sei? Senza emozioni non esisti”.

È con questo stato d’animo che l’allenatore toscano si prepara a guidare gli azzurri in una fase particolare della loro storia, in attesa della scelta definitiva del nuovo commissario tecnico. Ma il suo pensiero corre soprattutto ai giovani che domani potrebbero esordire con la maglia della Nazionale: “Questi ragazzi sono il futuro del calcio italiano — sottolinea Baldini — Se sono arrivati fin qui significa che hanno fatto un percorso importante. Molti di loro sono partiti dall’Under 15 e oggi si trovano a un passo dal sogno più grande”.