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Ilaria Salis, Angelo Bonelli la scarica: "Abolire la parata? Non è la posizione di Avs"

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mercoledì 3 giugno 2026
Ilaria Salis, Angelo Bonelli la scarica: "Abolire la parata? Non è la posizione di Avs"

1' di lettura

Perfino Angelo Bonelli scarica Ilaria Salis. L'eurodeputata di Avs aveva guidato la crociata contro la parata militare in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, sostenendo che dovesse essere cancellata per via della presenza delle forze armate. "In un’epoca pericolosamente segnata da riarmo, militarismo e guerre sempre più vicine, servirebbe il coraggio di compiere una scelta forte e controcorrente: abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla Festa della Repubblica il suo originario carattere civile, popolare e democratico", ha scritto l'ex insegnante sui social. 

"Lei è libera di dire quello che vuole. La posizione di Avs è di Avs", ha tagliato corto Angelo Bonelli il che vuol dire che se Ilaria Salis ha chiesto di cancellare la parata militare del 2 Giugno "non sono d'accordo". "Penso però - ha aggiunto il deputato Avs, sempre a Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora - che una riflessione sul fatto che il 2 Giugno non possa essere una manifestazione muscolare e militare, questo sì, invece. Nel momento difficile in cui si vive, bisogna porsi in modo diverso". "Io - ha spiegato - trasformerei la parata, dando una rappresentazione di quella che oggi è l'Italia, mostrando chi manda avanti la sanità pubblica o i nostri cooperanti all'estero". "Io non sono per abolire l'Esercito - ha aggiunto - però eviterei la prova muscolare". 

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