Sinner travolge Moutet, il video del punto annullato fa il giro del mondo

Travolgente e pure campione di sportività: Jannik Sinner è agli ottavi di finale del Miami Open battendo 6-1 6-4 Corentin Moutet. Per l'azzurro è la 13esima vittoria consecutiva in un 1000 senza concedere set: 26 di fila, nuovo record).

Il match ha avuto storia solo nel secondo parziale, complice un Jannik meno preciso. Il numero 2 al mondo prosegue la corsa verso il Sunshine Double (dopo aver vinto a Indian Wells), il numero 1 del ranking (Carlos Alcaraz è stato già eliminato da Korda) e ora attende (stasera ore 21) lo statunitense Alex Michelsen, 40 Atp con cui ha vinto entrambi i precedenti.

Ha fatto intanto il giro del web il video di uno scambio. Non è un punto di Sinner: è un punto che Jannik, molto sportivamente, ha concesso all'avversario smentendo la decisione dell'arbitro e confessando di aver toccato con la racchetta la pallina (lunga) tirata dal francese.

"Non gioco per i record, sono contento di averlo fatto ma io gioco per andare avanti nei tornei", ha quindi commentato a caldo l'altoatesino. Moutet "è un giocatore imprevedibile, ho cercato di attuare le migliori contromisure. Ora dovrò essere pronto già per domani, voglio sempre migliorarmi. Moutet è un mancino atipico, non è facile giocare contro di lui. Sono contento di come ho giocato, mi sono sentito bene con il servizio e dopo il break a inizio set mi sono tranquillizzato"