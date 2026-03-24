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Sinner travolge Moutet, il video del punto annullato fa il giro del mondo

martedì 24 marzo 2026
Sinner travolge Moutet, il video del punto annullato fa il giro del mondo

2' di lettura

Travolgente e pure campione di sportività: Jannik Sinner è agli ottavi di finale del Miami Open battendo 6-1 6-4 Corentin Moutet. Per l'azzurro è la 13esima vittoria consecutiva in un 1000 senza concedere set: 26 di fila, nuovo record). 

Il match ha avuto storia solo nel secondo parziale, complice un Jannik meno preciso. Il numero 2 al mondo prosegue la corsa verso il Sunshine Double (dopo aver vinto a Indian Wells), il numero 1 del ranking (Carlos Alcaraz è stato già eliminato da Korda) e ora attende (stasera ore 21) lo statunitense Alex Michelsen, 40 Atp con cui ha vinto entrambi i precedenti.

Ha fatto intanto il giro del web il video di uno scambio. Non è un punto di Sinner: è un punto che Jannik, molto sportivamente, ha concesso all'avversario smentendo la decisione dell'arbitro e confessando di aver toccato con la racchetta la pallina (lunga) tirata dal francese.

"Non gioco per i record, sono contento di averlo fatto ma io gioco per andare avanti nei tornei", ha quindi commentato a caldo l'altoatesino. Moutet "è un giocatore imprevedibile, ho cercato di attuare le migliori contromisure. Ora dovrò essere pronto già per domani, voglio sempre migliorarmi. Moutet è un mancino atipico, non è facile giocare contro di lui. Sono contento di come ho giocato, mi sono sentito bene con il servizio e dopo il break a inizio set mi sono tranquillizzato" 

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