Gennaro Gattuso umiliato: "Roba da calcetto", un caso a Coverciano

Non ha dubbi, Sandro Sabatini: tifiamo Italia e forza Gennaro Gattuso, ma alcune convocazioni restano inspiegabili. L’assenza di Fagioli, Zappacosta e Berardi pesa: il centrocampista ha dominato contro Calhanoglu in Inter-Fiorentina, Berardi è stato il migliore in campo contro la Juventus, e Zappacosta l’unico atalantino a salvarsi in Champions. Tutti e tre avrebbero meritato la titolarità nella semifinale di giovedì contro l’Irlanda del Nord, decisiva per il Mondiale.

Ma non finiscono qui le sorprese: mancano Zaniolo, finalmente protagonista a Udine, Bernardeschi, autore di una grande partita a Bologna, Kayode, titolare in Premier League, e Ruggeri, imprescindibile nell’Atletico Madrid. Sabatini segnala anche Pellegrini e Bartesaghi come esclusioni incomprensibili. Tra i convocati ci sono invece giocatori con poco spazio nei loro club: Gatti (mai titolare nella Juventus), Frattesi (pochi minuti a settimana nell’Inter), Raspadori (spettatore all’Atletico Madrid e all’Atalanta), Coppola (sei presenze nel Paris FC), club lontano dai grandi palcoscenici.