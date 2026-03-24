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Gennaro Gattuso gela Federico Chiesa: "Ognuno ha la sua testa"

di Lorenzo Pastugliamartedì 24 marzo 2026
Gennaro Gattuso gela Federico Chiesa: "Ognuno ha la sua testa"

2' di lettura

A pochi giorni dalla sfida contro l’Irlanda del Nord nei playoff mondiali, tiene banco in casa azzurra il caso legato a Federico Chiesa, che ha lasciato il ritiro della Nazionale mentre altri giocatori non al meglio, come Alessandro Bastoni, Gianluca Scamacca e Gianluca Mancini, restano nel gruppo. A chiarire il motivo è stato Gennaro Gattuso, che ha spiegato come ogni situazione venga valutata in modo diverso, soprattutto ascoltando le sensazioni dei singoli calciatori.

Per l’attaccante del Liverpool, la federazione ha spiegato che "è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale". Una decisione maturata dopo il confronto con il giocatore e legata soprattutto alla sua percezione fisica e mentale. Gattuso ha chiarito il criterio adottato: "Perché non sono tutti uguali, le teste dei giocatori non sono uguali — le parole dell’ex centrocampista e allenatore del Milan —. Quando io sento che ha dei problemi e che è titubante, capisci che devo fare una scelta e la scelta è quella che abbiamo deciso insieme: non se la sentiva ed è tornato a casa e io devo accettarlo. Ma anche se me lo diceva Bastoni, anche se me lo diceva Mancini, posso convincere per un po', ma dopo penso sempre che nella vita, al di là di una partita, i rapporti sono importanti”.

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Il commissario tecnico ha poi ribadito quanto per lui sia fondamentale evitare rischi inutili, soprattutto in una fase delicata della stagione: "Penso sempre da quando faccio sto mestiere che non avendo grande conoscenza a livello medico, quando una persona non sta bene dopo un po' non puoi insistere perché se dopo ci lascia un ginocchio, ci lascia uno strappo, ci lascia un qualcosa, come mi può guardare quel calciatore? Ho sempre pensato così. Allora, non insisto, faccio capire, però dopo quando uno decide che giustamente pensa che non sta al 100%, vuole tornare a casa, è giusto che torni a casa”. Per Chiesa hanno pesato dunque quei "piccoli problemi" che, uniti a una stagione ancora complicata, hanno spinto verso il rientro anticipato.

Diversa invece la situazione di Bastoni, rimasto in ritiro per continuare le terapie e provare a recuperare in tempo. Gattuso ha voluto sottolinearne l’atteggiamento: "Bastoni sapete tutti il problema che ha avuto — ha concluso — Bisogna ringraziare la grande disponibilità e la grande professionalità; è da ieri mattina che è a Coverciano, sta facendo le cure e sappiamo che deve lavorare e deve curarsi bene e speriamo di averlo a disposizione, però chapeau a lui per la grande professionalità che ha dimostrato in questi giorni qua”.

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