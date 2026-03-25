Jannik Sinner, il video che incendia l'Atp: "Pronto per la convocazione ai Mondiali?"

"Pronto per la convocazione ai Mondiali con l'Italia?": l'Atp lo ha scritto su X, con intento ironico, allegando un video in cui il tennista azzurro Jannik Sinner si diverte col pallone su un campo di calcetto a Miami tra palleggi, colpi di tacco e tiri in porta. A Miami, il numero 2 del mondo è attualmente impegnato nel torneo Masters 1000. Il calcio, però, così come lo sci e le auto, rappresenta da sempre una grande passione per l'altoatesino, che più volte ha sfoggiato le sue qualità tecniche.

Di qui il messaggio ironico dell'Atp sulla convocazione ai Mondiali, anche se ai Mondiali gli azzurri devono ancora qualificarsi. Domani, giovedì 26 marzo, la Nazionale allenata da Rino Gattuso sarà impegnata nel play-off con l'Irlanda del Nord. Poi, in caso di successo, martedì 31 marzo ci sarà la sfida con una tra Galles e Bosnia.

Intanto il campione, dopo aver battuto Alex Michelsen nell'ottavo di finale del Miami Open, in conferenza stampa ha detto: "Sono ovviamente molto felice della posizione in cui mi trovo. So quanto sacrifico, anche nella vita fuori dal tennis, per essere la migliore versione possibile di me stesso, ed è questo che conta. Gioco per me stesso. Certo, continueranno a emergere record del passato, ma io cerco semplicemente di fare il mio". Poi ha aggiunto: "Credo che il servizio mi abbia aiutato parecchio oggi, soprattutto nei momenti importanti, anche nel tie-break".