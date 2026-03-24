Gennaro Gattuso sbrocca in allenamento: "Non fate cazz***", nervi tesi in azzurro

Il clima nel ritiro azzurro resta disteso, anche alla vigilia di una sfida delicata come quella contro l’Irlanda del Nord. A dare il tono dell’allenamento di Coverciano è stato Leonardo Spinazzola, protagonista di uno scambio che ha strappato sorrisi a tutto il gruppo durante il riscaldamento. Quando Gennaro Gattuso ha richiamato i giocatori alla prudenza negli allunghi finali, "Mi raccomando, attenzione. Non fate caz...", la replica dell’esterno è arrivata immediata: "Mister, tranquillo, su questo siamo bravissimi!".

Una battuta che ha alleggerito l’atmosfera prima dell’inizio del lavoro tattico. Dopo le risate iniziali, la seduta è entrata nel vivo con le indicazioni di Gigi Riccio e una serie di esercitazioni studiate per preparare l’attacco alla difesa nordirlandese: cinque corsie offensive tracciate sul prato e sagome a simulare il reparto avversario. Restano però diversi interrogativi soprattutto in difesa, dove tre possibili titolari sono ancora da valutare. Alessandro Bastoni continua il recupero dopo il trauma alla tibia rimediato nel derby dell’8 marzo. Durante il test fisico ha rassicurato lo staff dicendo: "È un dolore gestibile", ma non ha ancora lavorato con il pallone e sarà decisiva la seduta odierna a porte chiuse. Sul difensore interista Gattuso mantiene prudenza: "Verrà valutato giorno per giorno".