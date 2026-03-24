Gennaro Gattuso sbrocca in allenamento: "Non fate cazz***", nervi tesi in azzurro

Il clima nel ritiro azzurro resta disteso, anche alla vigilia di una sfida delicata come quella contro l’Irlanda del Nord. A dare il tono dell’allenamento di Coverciano è stato Leonardo Spinazzola, protagonista di uno scambio che ha strappato sorrisi a tutto il gruppo durante il riscaldamento. Quando Gennaro Gattuso ha richiamato i giocatori alla prudenza negli allunghi finali, "Mi raccomando, attenzione. Non fate caz...", la replica dell’esterno è arrivata immediata: "Mister, tranquillo, su questo siamo bravissimi!".
Una battuta che ha alleggerito l’atmosfera prima dell’inizio del lavoro tattico. Dopo le risate iniziali, la seduta è entrata nel vivo con le indicazioni di Gigi Riccio e una serie di esercitazioni studiate per preparare l’attacco alla difesa nordirlandese: cinque corsie offensive tracciate sul prato e sagome a simulare il reparto avversario. Restano però diversi interrogativi soprattutto in difesa, dove tre possibili titolari sono ancora da valutare. Alessandro Bastoni continua il recupero dopo il trauma alla tibia rimediato nel derby dell’8 marzo. Durante il test fisico ha rassicurato lo staff dicendo: "È un dolore gestibile", ma non ha ancora lavorato con il pallone e sarà decisiva la seduta odierna a porte chiuse. Sul difensore interista Gattuso mantiene prudenza: "Verrà valutato giorno per giorno".
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Anche Gianluca Mancini resta fermo dopo il fastidio al polpaccio accusato contro il Lecce: gli esami hanno escluso lesioni, ma il fastidio muscolare impone cautela. Situazione simile per Riccardo Calafiori, reduce da un problema accusato nella finale di Carabao Cup. "Ha sentito un dolorino" ha spiegato il ct, aggiungendo: "Non facciamo i kamikaze perdendo giocatori dopo cinque minuti”. A centrocampo Sandro Tonali, fermato da un lieve problema muscolare dopo il Camp Nou, ha svolto lavoro in palestra ma dovrebbe rientrare in gruppo. In avanti confermata l’idea del doppio centravanti con Kean e Retegui, mentre Politano e Dimarco presidieranno le corsie laterali. Un match in arrivo per decidere in meglio o peggio il futuro della Nazionale italiana, che non vuole la terza esclusione di fila dai Mondiali.