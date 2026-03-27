Gattuso si aggrappa a Tonali: le pagelle di Italia-Irlanda del Nord

Italia-Nord Irlanda 2-0 (gol di Tonali e Kean) nella semifinale dei playoff mondiali a Bergamo: ecco le pagelle degli azzurri:



ITALIA (3-5-2)



DONNARUMMA 6: per fortuna, non servono miracoli. Si prende un rischio in impostazione.

MANCINI 6: mostra all’Irlanda tutta la sua apprensione, regalando una rimessa laterale offensiva in apertura, quando avrebbe tutto il tempo di giocare il pallone su Donnarumma. Poi migliora e aiuta la manovra azzurra.

CALAFIORI 6: più timido del solito, ma comunque utile.

BASTONI 6: un paio di colpi di testa insidiosi nel primo tempo. Si prende un giallo evitabile e Gattuso lo sostituisce (19’st Gatti 6).

POLITANO 6.5: non fa mancare il suo apporto sulla destra. Mette lo zampino anche nell’azione del gol di Tonali.

BARELLA 6: la corsa non manca, anche se a volte sembra poco lucido.

LOCATELLI 6: come Barella, non è sempre preciso.

TONALI 7.5: non è al meglio della condizione, per il problema muscolare accusato con il Newcastle, ma allontana i fantasmi del passato, sbloccando la partita all’inizio della ripresa, con una conclusione potente dal limite dell’area. Poi serve a Kean l’assist per il 2-0. Leader.

DIMARCO 6: si vede solo a intermittenza. Spaventa subito il portiere avversario Charles con un mancino dei suoi, ma nella ripresa sbaglia un controllo rovinando un’azione pericolosa.

KEAN 7: sempre nel vivo del gioco, sfiora il gol in rovesciata, poi lo trova e chiude la partita.

RETEGUI 5: prova a spaccare la porta in girata alla prima palla buona, dopo una mezz’ora in cui era rimasto isolato. All’inizio del secondo tempo ha un’occasionissima per segnare, ma spreca clamorosamente, sbagliando il controllo sul più bello (19’ st Esposito 6: buon ingresso).