Bosnia-Italia, chi arriva a Zenica: un nome clamoroso

Mentre Jannik Sinner si gode qualche giorno di pausa dopo il Sunshine Double e Carlos Alcaraz è già tornato ad allenarsi sulla terra rossa con l’obiettivo di difendere il primato mondiale a Montecarlo, Novak Djokovic ha scelto un programma diverso in questo periodo di stop forzato. Il campione serbo, fermato da un problema fisico che lo costringerà a saltare il torneo del Principato, è volato in Bosnia e secondo diversi media serbi potrebbe essere presente sugli spalti di Zenica per seguire Bosnia-Italia.
Una presenza che avrebbe anche un significato preciso: sostenere Edin Dzeko, amico di lunga data di Djokovic e simbolo della nazionale bosniaca. Per gli azzurri, impegnati in una sfida delicatissima, ci sarebbe così anche un tifoso d’eccezione in più dalla parte avversaria. La passione di Djokovic per il calcio è nota da anni. In Serbia segue con trasporto la Stella Rossa, mentre fuori dai confini nazionali ha spesso dichiarato simpatia per il Milan. Un legame forte con il calcio italiano, che però in questa occasione si intreccia con quello altrettanto profondo verso la Bosnia, Paese che il tennista frequenta da tempo e dove torna regolarmente.
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Prima della possibile tappa a Zenica, Djokovic è passato infatti da Visoko, località famosa per il complesso delle cosiddette piramidi bosniache. Insieme a Semir Osmanagic, fondatore della struttura archeologica, ha visitato padiglioni, tunnel sotterranei e le gallerie preistoriche di Ravne, luoghi ai quali il campione serbo attribuisce da tempo effetti benefici sul recupero fisico e sull’ossigenazione del corpo. Non è la prima volta che Djokovic visita quest’area, dove negli anni ha anche sostenuto lo sviluppo di alcune strutture sportive, compresi campi da tennis.
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La stampa bosniaca ha dato grande spazio alla sua presenza, ma soprattutto all’ipotesi che possa assistere alla partita contro l’Italia. A rafforzare questa possibilità c’è anche il recente messaggio social dedicato a Dzeko: "Bravo Edin", accompagnato da un’emoji a forma di diamante e dalla foto dell’ex attaccante di Roma e Inter. Un segnale che in Bosnia leggono già come una dichiarazione di tifo.