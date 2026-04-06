Inter-Roma, Barella molla tutti: corsa senza fine, il gesto che fa venire giù San siro

L’Inter ha compiuto un passo importante verso la conquista del campionato battendo la Roma 5-2 nella sera di Pasqua. La vittoria ha regalato punti preziosi in classifica ma soprattutto ha dato una forte iniezione di morale ai nerazzurri, ancora provati dalla recente disfatta della Nazionale.Il momento più significativo della serata è stato il gol di Nicolò Barella, il primo dopo ottobre (l’ultimo era arrivato contro la Cremonese). Dopo la rete il centrocampista si è commosso durante i festeggiamenti con i compagni e con Cristian Chivu, ma l’immagine più toccante è stata un’altra: Barella ha lasciato tutti per correre verso la panchina e abbracciare con trasporto Alessandro Bastoni.I

l difensore centrale è finito nell’occhio del ciclone negli ultimi mesi: prima per la simulazione contro la Juventus, poi per il gesto antisportivo verso Kalulu e infine per il cartellino rosso rimediato nella finale playoff contro la Bosnia, che ha contribuito all’eliminazione dell’Italia dal Mondiale. A complicare ulteriormente la situazione ci sono anche le voci di un possibile trasferimento al Barcellona in estate.L’abbraccio tra Barella e Bastoni, entrambi reduci dalle critiche dopo le partite con la Nazionale, è stato interpretato come un gesto di solidarietà e di sostegno del gruppo squadra nei confronti del difensore, che in queste settimane ha subito un vero e proprio linciaggio mediatico e social (tanto che la moglie Camilla ha dovuto chiudere i commenti sui profili). Un’immagine che scalda il cuore dei tifosi interisti e rafforza il senso di unità del gruppo nel rush finale verso il possibile 21esimo Scudetto.