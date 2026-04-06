Inter-Roma, la clamorosa domanda che imbarazza Gasperini in tv: balbetta in diretta

Da quel momento la squadra si è progressivamente sgretolata.Quando il giornalista di DAZN ha sottolineato che "Sembra un'altra Roma dopo il gol di Gatti…", Gasperini ha avuto un attimo di esitazione. Pur sapendo che è così, ha cercato di proteggere i suoi calciatori: "No… ci sono state diverse partite. Questa sera c’è stato un calo morale… ma questa Roma è una squadra che riparte, adesso abbiamo due partite in casa e le giocheremo mettendo tutte le nostre chance in campo".Alla domanda diretta di Diletta Leotta se la Roma possa ancora competere per la Champions League, il tecnico ha risposto in modo cauto, evitando di sbilanciarsi troppo: "È difficile per tutti la Champions… lo è per noi, per il Como e per la Juventus, per la stessa Atalanta. Siamo un po' dietro ma faremo di tutto per recuperare".