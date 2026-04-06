Roma, sequestrati e picchiati per 3.600 euro: due ragazzi di 19 e 22 anni fuggono da un balcone

A Roma, i Carabinieri della Compagnia Monte Sacro hanno arrestato tre uomini di 34, 30 e 52 anni con l’accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, lesioni aggravate e detenzione illegale di armi.La vicenda è avvenuta a fine febbraio. I due giovani, di 19 e 22 anni, sono stati attirati con un pretesto in un appartamento in via Giovanni Palombini. Il 19enne è stato il primo a cadere nella trappola: una volta dentro è stato immobilizzato con nastro adesivo, picchiato e minacciato con una pistola. Sotto coercizione, è stato costretto a chiamare l’amico 22enne per farlo andare nello stesso appartamento.

Appena arrivato, anche il secondo ragazzo è stato aggredito e legato. I tre uomini li hanno brutalmente picchiati, anche con il calcio della pistola, per estorcere loro 3.600 euro, sostenendo che si trattasse di un debito per il danneggiamento di un’auto a noleggio.I due giovani sono riusciti a salvarsi solo con una fuga disperata: hanno scavalcato la balaustra del balcone al quinto piano e si sono rifugiati nell’appartamento accanto, da dove hanno dato l’allarme.

Vigili del Fuoco e Carabinieri sono intervenuti per metterli in salvo. Entrambi sono stati portati in ospedale per le ferite riportate.Durante le perquisizioni nell’appartamento sono stati trovati passamontagna, fascette, nastro adesivo e tracce di sangue, elementi che hanno confermato la preparazione del sequestro. Le testimonianze e i riconoscimenti fotografici hanno permesso di identificare i tre aggressori. Uno di loro ha opposto resistenza all’arresto, ferendosi leggermente, ed è stato portato nel carcere di Regina Coeli. Gli altri due sono ai domiciliari con braccialetto elettronico.