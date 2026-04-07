Giro delle Fiandre, paura per Van der Poel: la transenna cede e i tifosi cadono in strada

Il solito sensazionale e imprendibile Tadej Pogacar si è preso anche il Giro delle Fiandre. Per questo il secondo posto di Mathieu van der Poel lascia la sensazione di aver fatto tutto il possibile contro un avversario semplicemente straordinario. Lo sloveno ha deciso la corsa nel finale con uno dei suoi allunghi devastanti, costringendo l’olandese ad arrendersi sulla distanza dopo aver provato a restare agganciato il più a lungo possibile. Ma prima ancora del verdetto sportivo, per Van der Poel la giornata ha rischiato di trasformarsi in qualcosa di molto più serio.

Nel secondo passaggio sull’Oude Kwaremont, infatti, mentre inseguiva a pochi secondi proprio Pogacar e Wout van Aert, una transenna sul bordo del pavé ha improvvisamente ceduto sotto il peso del pubblico assiepato lungo il tracciato. Alcuni spettatori sono caduti verso la strada proprio nell’istante in cui il corridore olandese stava transitando a tutta velocità. Per una frazione di secondo il rischio è stato altissimo: Van der Poel si è trovato davanti persone sbilanciate sul percorso e ha evitato l’impatto con una correzione rapidissima della traiettoria.

Si è trattato di un gesto quasi istintivo, frutto della straordinaria padronanza tecnica costruita in anni di ciclocross, che gli ha permesso di restare in equilibrio e continuare la corsa senza perdere il controllo della bici. Le immagini circolate sui social hanno mostrato quanto l’episodio sia stato vicino nel diventare drammatico. La barriera aveva retto al passaggio dei primi due battistrada, ma ha ceduto pochi istanti dopo, proprio mentre Van der Poel stava rilanciando l’azione per rientrare anche su Mads Pedersen e Remco Evenepoel. Alla fine nessuno si è fatto male e il corridore della Alpecin ha potuto chiudere regolarmente la prova, ma resta la paura per un episodio che avrebbe potuto cambiare completamente il volto della Ronde, dentro una delle salite più iconiche del ciclismo mondiale.