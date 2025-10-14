Tadej Pogacar, in tv tutti pazzi per lui

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Giro di Lombardia / Rai 2)

Un successo di immagine e di ascolti peril Giro di Lombardia di ciclismo che sabato pomeriggio su Rai 2 ha ottenuto l’8% di share.

Le cronache narrano di una Bergamo letteralmente impazzita peril ciclone Pogacar ma a fibrillare sono stati anche i numeri Auditel, schizzati a picchi oltre il 10% quando sulla salita del Passo di Ganda il “cannibale” sloveno ha fatto il vuoto correndo gli ultimi 40 Km in solitaria e aggiudicandosi il suo quinto Lombardia consecutivo, record condiviso col “campionissimo” Fausto Coppi.