Tadej Pogacar, in tv tutti pazzi per lui

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo
CHI SALE (Giro di Lombardia / Rai 2)
Un successo di immagine e di ascolti peril Giro di Lombardia di ciclismo che sabato pomeriggio su Rai 2 ha ottenuto l’8% di share.
Le cronache narrano di una Bergamo letteralmente impazzita peril ciclone Pogacar ma a fibrillare sono stati anche i numeri Auditel, schizzati a picchi oltre il 10% quando sulla salita del Passo di Ganda il “cannibale” sloveno ha fatto il vuoto correndo gli ultimi 40 Km in solitaria e aggiudicandosi il suo quinto Lombardia consecutivo, record condiviso col “campionissimo” Fausto Coppi.
PIPPOVi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Storie itali...
Pogacar si conferma il Sinner del ciclismo anche in termini di audience: il profilo di OmnicomMediaGroup parla di un exploit in Lombardia (20% di share), Piemonte (15%), Emilia Romagna (13%). E fa ben sperare il fatto che la fascia 10/15 anni (7% di share) abbia abbandonato TikTok per qualche ora per concentrarsi sulla gara. Un’altra giornata positiva quindi per Rai Sport che ha poi fatto il pieno alla sera con la Nazionale di calcio al 37% su Rai 1.