Jannik Sinner vince contro Humbert a Montecarlo: il colpo di scena sulla terra rossa

Jannik Sinner, al suo debutto stagionale in singolare sulla terra rossa (terreno che ha sempre considerato ostico), accede agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il numero due del ranking mondiale ha battuto in due set il francese Ugo Humbert, numero 34 della classifica Atp, con il punteggio di 6-3 6-0 dopo un'ora e 5'. Sinner porta così a 36 il numero di set consecutivi vinti in un Masters 1000 in 18 partite.

"Sono contento, è stata una buona performance dal mio punto di vista. Era il primo match sulla terra, bisogna cambiare un po' lo stile di gioco, adeguarsi ad alcune circostanze: le prime due partite, il primo torneo non sono mai facili, non c'è tanto tempo per adattarsi ma sono felice di poter giocare qui un altro match. Le sensazioni sono buone ma non ci sono tante aspettative", sono state le prime parole di Sinner.

E ancora: "La cosa più difficile è la scivolata, capire quanto deve essere lunga per trovare la giusta distanza sulla palla. Ma i migliori allenamenti sono le partite anche se poi contano anche i momenti off, che devi sfruttare per completare il tuo gioco. Si cerca di trovare la giusta condizione per il Roland Garros, l'obiettivo è quello, ma c'è tempo per adattarsi e sono contento per come ho fatto questa transizione".