Cristian Pulisic e la App di incontri: la bufera "hot" scuote il Milan

Escluso l’assist contro il Torino, per Cristian Pulisic il gol col Milan manca dal 3-0 al Verona. Un periodo per lui non semplice in maglia rossonera, caratterizzato da un calo di rendimento soprattutto nella seconda parte di campionato. E, come se non bastasse, ci si è messa ora di mezzo una vicenda mediatica legata alla sua vita privata.

A innescare la bufera è stata la sua ex fidanzata, Alexa Melton. Nella vita di tutti i giorni è una golfista professionista, che commentando un post di Pulisic sui social ha confermato la fine della loro relazione e sollevato nuove critiche nei confronti del giocatore. "Quanti like per pubblicare il suo profilo Raya?", ha scritto Melton, insinuando che il calciatore fosse presente su una nota App di incontri già prima della conclusione della loro storia.

Il commento ha fatto immediatamente il giro dei social. Ma guardando alcuni dettagli come l’età indicata — 25 anni contro i 27 reali di Pulisic — si pensa che il profilo sia datato e aperto prima della relazione con Melton. Non è la prima volta che ‘Captain America’ finisce però sotto i riflettori per motivi sentimentali: alla fine del 2025 era stato accostato all’attrice Sydney Sweeney, circostanza da lui smentita.