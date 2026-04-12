Jannik Sinner, cosa spunta sugli spalti mentre ringrazia tutti

"Grazie mille a tutti, è davvero un sogno giocare qua, è come giocare in Italia, quindi grazie mille per il supporto e per sostenermi, ci vediamo l'anno prossimo, grazie": Jannik Sinner lo ha detto parlando in italiano nell'ultima parte del suo discorso al termine della vittoria in finale a Monte Carlo contro Carlos Alcaraz. Una vittoria che gli ha consentito di tornare numero uno nel ranking Atp scavalcando proprio lo spagnolo. E in effetti mentre parlava, ecco che sugli spalti è spuntato un palloncino a forma di 1.

A "inchinarsi" a lui è stato anche il rivale sconfitto, che a fine partita, durante la cerimonia di premiazione, ha detto: "Devo iniziare da Jannik. È impressionante quello che stai ottenendo. Nell'Era Open solo Novak Djokovic era riuscito a fare il Sunshine Double e poi vincere Monte-Carlo, questo dimostra quanto sia difficile. Congratulazioni per quello che fai insieme al tuo team. Sono davvero felice di vederti vincere tanti titoli davanti alla tua famiglia". E ancora: "Non era il finale che io e il mio team volevamo, ma ci è piaciuto ogni singolo giorno qui. Mi sento a casa a Montecarlo e sicuramente torneremo. Ogni anno questo torneo diventa più bello, è uno dei tornei più belli che giochiamo nel circuito Atp".